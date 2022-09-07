Ретроградный Меркурий и особенное Полнолуние: астролог сделала предупреждение на сентябрь

В сентябре 2022 произойдет много важных астрологических событий, которые повлияют на нашу жизнь.

Общая характеристика месяца

В сентябре 2022 важным будет умение адаптироваться, решать прошлые незавершенный дела и незаконченные задачи.

Важно договариваться, при этом обращая внимание на детали, а не идти напролом. Спешка во всех сферах не будет благоприятной, главное сохранить то что уже имеешь по всем фронтам.

Месяц хорош для пересмотра каких-либо тем в своей жизни. До 8 сентября можно начинать новые дела, а также хорошо заниматься текущими вопросами, тогда как с 8 по 30 сентября на новые старты уже красный свет, зато время благоприятно для завершения старых вопросов, для подведения итогов, сдачи отчетности и возобновления прошлых проектов.

5 сентября Венера перешла в знак Девы

Это сделает чувства и эмоции людей более сдержанными и рациональными. Усилятся практицизм, жадность, честолюбие и критичность, у многих появится повышенная придирчивость к партнеру.

С 9 сентября по 4 октября Меркурий будет ретроградный

Это значит, что стоит максимально внимательно относиться к покупкам техники, поездкам, оформлению и подписанию важных документов и к любым формам коммуникаций. В период ретроградности и стационарности Меркурия высок риск ошибок, недочетов, сбоев связи, поломок техники, задержек и отмены рейсов.

В период ретроградности многим людям необходимо будет заново все обдумать и поменять, изменить что-либо в своей жизни. Сказать, какие конкретно сферы могут быть актуальны для отдельного человека можно только на консультации у астролога.

Период неблагоприятен для всего нового, покупок новой техники, особенно средств коммуникаций; он не подходит для оформления новых договоров - так как могут быть свои нюансы, которых вы не увидите.

В это время могут всплывать прошлые ошибки, может ломаться техника, которая на самом деле давно нуждается в починке, могут "возвращаться" люди из прошлого и "находиться" давно потерянные вещи.

При этом, период прекрасен для того, чтобы вернуться к забытым проектам или отложенному обучению, для починки техники, перестановки мебели в доме, а также для встреч со старыми друзьями и одноклассниками, которых давно не видели. Это отличный период для корректировок, починок и закрытия "хвостов", стоит использовать его с пользой.

Недалеко от полнолуния в знаке Рыбы и разворота Меркурия в ретро движение, с 8 по 12 сентября, может быть некоторая рассеянность, расфокусировка внимания. Такое состояние может хвостом тянуться вплоть до 20 сентября. Однако, это хорошее время для людей творческих профессий, кому важно вдохновение, образное мышление и интуиция. Это может быть очень полезное время, когда можно немного замедлиться для отдыха и рефлексии.

10 сентября полнолуние в знаке зодиака Рыбы

Это усилит чувства, мечтательность, творческие способности, интуицию, а также умение сопереживать. Это прекрасное время для того, чтобы вернуться к решению психологических и эмоциональных проблем с помощью квалифицированного психолога, астролога или астропсихолога.

Возможно в это время вам окажут помощи в которой вы нуждаетесь. Так же может всплывать разная неприятная информация в сфере благотворительности и гуманитарной помощи.

23 сентября Меркурий вернется в знак Девы

Это сделает мышление людей более аналитическим, рациональным и внимательным к деталям. Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности.

23 сентября Солнце перейдет в знак Весов

Событие сделает сознательные мотивы более легкими и направленными на взаимодействия с другими людьми. Желания людей могут быть ориентированы на интересное общение, обмен опытом, на построение взаимовыгодных союзов. Многие также погрузятся в темы чувственной сферы.

26 сентября произойдет новолуние в знаке Весы

Оно затронет темы партнерств деловых и любовных. Также актуальными для многих могут быть темы красоты, внешности, имиджа и внешнего социального благосостояния.

Какое-то обновление может происходить в этих сферах. Вблизи новолуния в знаке Весов 26 сентября актуальными могут быть темы партнерства, дипломатии, сделок и соглашений. Что-то может измениться в этих вопросах, какие-то отношения будут завершены как личные так и деловые

Что нас ждет в разных сферах жизни, хорошие и плохие дни

Любовь

Для чувственной сферы начинается интересное, но местами непростое время. До 4 сентября многие будут также желать активного, где-то даже демонстративного проявления своих чувств. Однако уже с 5 сентября по 29 сентября эмоции и страсти чуть поутихнут и на смену ярким проявлениям придет сдержанность, осторожность и практичность. Усилится критичность и требовательность к партнеру.

Важными аспектами для построения отношений в этот период станет финансовое благополучие, социальный статус, надежность и общие интересы. При всем вышесказанном, высокая эмоциональная чувствительность будет сохраняться на протяжении всего месяца.

В сентябре высока вероятность идеализации партнера. Многие могут столкнуться с завышенными ожиданиями от отношений, а как известно, завышенные ожидания часто ведут к разочарованиям, которые могут принести эмоциональные страдания.

Максимальный риск драм, разочарований приходится на период с 9 по 29 сентября, где самые выделяющиеся дни - 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 сентября.

С 8 по 30 сентября период неблагоприятный для новых знакомств. Они могут быть яркими, интересными, запоминающимися в последствии, но чаще всего они становятся недолгосрочными. Тогда как люди из прошлого и ваши бывшие, наоборот, могут давать о себе знать, но часто тоже ненадолго.

Покупки

В целом, сентябрь не сильно располагает к покупкам. С 1 по 4 сентября особую осторожность стоит проявлять к дорогостоящим покупкам, которые служат, чтобы подчеркнуть статусность и престиж покупателя. Велик риск разочарований.

С 8 по 30 сентября если возможно, стоит отказаться от любых важных покупок, особенно предметов техники и средств связи, так как повышены риски брака, поломок.

Не спешите покупать новый смартфон, возможно выявятся дефекты либо в вы в нем разочаруетесь.

Если отказаться от покупки невозможно, то стоит проявлять особое внимание к товарам и тщательно перепроверять их на дефекты и работоспособность. Если и делать покупки, то лучше всего в проверенных местах, где уже что-то приобретали. Также можно рассмотреть варианты приобретения товаров б/у.

Здоровье

В сентябре самые уязвимые зоны: нервная и опорно-двигательный аппарат, желчный пузырь, щитовидная железа. Велики риски обострения хронических заболеваний, а также активны вирусы, инфекции. Высок риск отравлений и интоксикаций.

Рекомендуется стараться избегать стрессов и нервных перенапряжений, беречь себя в особо людных местах. Полезными в этом месяце будут водные процедуры, плавание, гимнастика и упражнения на гибкость, а также дыхательные практики.

С 9 по 22 сентября особенно высоки риски простудных, респираторных, вирусных заболеваний, стоит максимально позаботиться о своем здоровье в этот период.

Особенно внимательными к своему здоровью стоит быть: 3, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

Аварийность

В сентябре аварийность сильно выраженная из-за рассеянности и невнимательности, и есть дни и периоды, требующие особой внимательности.

В этом месяце рекомендуется соблюдать особую осторожность в следующие даты - со 2 по 4, с 9 по 12, с 16 по 19, с 23 по 28 сентября, где самые аварийные дни: 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28. Берегите себя!