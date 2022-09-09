Вереснева Повня в Рибах: які можливості й небезпеки принесе нам цей час

10 вересня 2022 року нас чекає особлива повня, яка відбуватиметься у знаку Зодіаку Риби.
Що це означає для всіх нас, Styler розповіла астролог Аріна Артуровна.
За словами експерта, вереснева повня посилить почуття, мрійливість, творчі здібності, інтуїцію, а також вміння співпереживати.
Це прекрасний час для того, щоб повернутися до вирішення психологічних і емоційних проблем. Можливо, в цей час вам нададуть допомогу, в якій ви потребуєте.
Так само може спливати різна неприємна інформація у сфері благодійності та гуманітарної допомоги.
Інші назви повні у вересні:
Раніше астролог також зробила попередження на вересень, розповівши про всі знакові події.
Також ми писали, що чекає кожного з нас згідно з детальним гороскопом на поточний тиждень.