Сентябрьское Полнолуние в Рыбах: какие возможности и опасности принесет нам это время

10 сентября 2022 года нас ждет особое полнолуние, которое будет происходить в знаке зодиака Рыбы.

Что это значит для всех нас, Styler рассказала астролог Арина Артуровна .

По словам эксперта, сентябрьское полнолуние усилит чувства, мечтательность, творческие способности, интуицию, а также умение сопереживать.

Это прекрасное время для того, чтобы вернуться к решению психологических и эмоциональных проблем. Возможно, в это время вам окажут помощь, в которой вы нуждаетесь.

Также может всплывать разная неприятная информация в сфере благотворительности и гуманитарной помощи.

Другие названия полны в сентябре: