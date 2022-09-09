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Вереснева Повня в Рибах: які можливості й небезпеки принесе нам цей час

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П'ятниця 09 вересня 2022 21:00
Вереснева Повня в Рибах: які можливості й небезпеки принесе нам цей час Фото: Вереснева Повня в Рибах (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

10 вересня 2022 року нас чекає особлива повня, яка відбуватиметься у знаку Зодіаку Риби.

Що це означає для всіх нас, Styler розповіла астролог Аріна Артуровна.

За словами експерта, вереснева повня посилить почуття, мрійливість, творчі здібності, інтуїцію, а також вміння співпереживати.

Це прекрасний час для того, щоб повернутися до вирішення психологічних і емоційних проблем. Можливо, в цей час вам нададуть допомогу, в якій ви потребуєте.

Так само може спливати різна неприємна інформація у сфері благодійності та гуманітарної допомоги.

Інші назви повні у вересні:

  • Осінній Місяць
  • Місяць опадаючого листя
  • Місяць, що повертає листя
  • Місяць коричневого листя
  • Жовтолистий Місяць

Раніше астролог також зробила попередження на вересень, розповівши про всі знакові події.

Також ми писали, що чекає кожного з нас згідно з детальним гороскопом на поточний тиждень.

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