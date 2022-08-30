Эти знаки Зодиака будут счастливы в любви в сентябре: накроет теплыми волнами романтики и счастья
Гороскоп на сентябрь 2022 обещает напряженный период в любовной сфере. Планеты, которые отвечают за эту сферу, а это Марс и Венера, будут находиться в напряжении до 29 сентября. Потребности партнеров будут уходить на второй планы и самые серьезные конфликты возможны с 10 по 29 сентября.
Астролог назвала знаки Зодиака, которым сентябрь принесет положительные изменения в сфере любви и романтику. Об этом сообщает ТСН.
Телец
Сентябрь принесет увлекательное романтическое увлечение или головокружительный роман, который будет стремительно развиваться. Если вы уже в паре, то хорошо подумайте, стоит ли ввязываться в новые отношения.
Постарайтесь больше времени проводить со своей половинкой. У женщин, которые подумывают о ребенке, могут быть позитивные новости. А укрепить близость поможет небольшое путешествие.
Близнецы
С 10 сентября Меркурий переходит в ретроградное движение и это поможет Близнецам вернуть дорогие им отношения или наладить давнюю связь. Есть все шансы улучшить отношения с существующей симпатией и построить отношения, которые будут наполнены радостью, поддержкой и оптимизмом.
На новые знакомства рассчитывать не стоит - они не станут перспективными или полезными. В сентябре удачными будут серьезные разговоры с партнерами и поиск компромиссных решений.
Дева
Первый месяц осени оставит о себе самые приятные впечатления. Вам не нужно будет надевать маски и под кого-то подстраиваться - все будет складываться естественным образом. Первая декада сентября будет благоприятна для свиданий, помолвки, брака и семейных торжеств.
Не исключено, что после 10 сентября могут возобновиться старые связи.
Стрелец
Сентябрь станет периодом, который вы точно будете вспоминать позже. Он будет насыщен событиями в любовной сфере и может произойти все что угодно - страсть, влюбленность, счастливое стечение обстоятельства, драматические ситуации и даже предательство.
Все это поможет сформировать философский взгляд на жизнь и научит с достоинством проходить через испытания.
Будут удачными дальние поездки, выступления, общение с новыми людьми - вы можете встретить близкого по духу и мировоззрению человека.
Водолей
Вас ожидает судьбоносный период для романтических и любовных отношений. Любовные связи будут тесно переплетаться с деловыми контактами и финансовыми интересами. Ваш экс-партнер может неожиданно напомнить о себе и предложить совместный проект или возобновить отношения.
Не ищите во всем этом логику и доверьтесь Вселенной - к концу месяца многое прояснится, и вы будете удовлетворены.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака с 29 августа по 4 сентября.
А также писали о том, кому звезды пророчат счастье в любви в самом конце лета.