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Эти знаки Зодиака будут счастливы в любви в сентябре: накроет теплыми волнами романтики и счастья

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 07:00
Эти знаки Зодиака будут счастливы в любви в сентябре: накроет теплыми волнами романтики и счастья Фото: Каким знакам Зодиака сентябрь принесет любовь (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на сентябрь 2022 обещает напряженный период в любовной сфере. Планеты, которые отвечают за эту сферу, а это Марс и Венера, будут находиться в напряжении до 29 сентября. Потребности партнеров будут уходить на второй планы и самые серьезные конфликты возможны с 10 по 29 сентября.

Астролог назвала знаки Зодиака, которым сентябрь принесет положительные изменения в сфере любви и романтику. Об этом сообщает ТСН.

Телец

Сентябрь принесет увлекательное романтическое увлечение или головокружительный роман, который будет стремительно развиваться. Если вы уже в паре, то хорошо подумайте, стоит ли ввязываться в новые отношения.

Постарайтесь больше времени проводить со своей половинкой. У женщин, которые подумывают о ребенке, могут быть позитивные новости. А укрепить близость поможет небольшое путешествие.

Близнецы

С 10 сентября Меркурий переходит в ретроградное движение и это поможет Близнецам вернуть дорогие им отношения или наладить давнюю связь. Есть все шансы улучшить отношения с существующей симпатией и построить отношения, которые будут наполнены радостью, поддержкой и оптимизмом.

На новые знакомства рассчитывать не стоит - они не станут перспективными или полезными. В сентябре удачными будут серьезные разговоры с партнерами и поиск компромиссных решений.

Дева

Первый месяц осени оставит о себе самые приятные впечатления. Вам не нужно будет надевать маски и под кого-то подстраиваться - все будет складываться естественным образом. Первая декада сентября будет благоприятна для свиданий, помолвки, брака и семейных торжеств.

Не исключено, что после 10 сентября могут возобновиться старые связи.

Стрелец

Сентябрь станет периодом, который вы точно будете вспоминать позже. Он будет насыщен событиями в любовной сфере и может произойти все что угодно - страсть, влюбленность, счастливое стечение обстоятельства, драматические ситуации и даже предательство.

Все это поможет сформировать философский взгляд на жизнь и научит с достоинством проходить через испытания.

Будут удачными дальние поездки, выступления, общение с новыми людьми - вы можете встретить близкого по духу и мировоззрению человека.

Водолей

Вас ожидает судьбоносный период для романтических и любовных отношений. Любовные связи будут тесно переплетаться с деловыми контактами и финансовыми интересами. Ваш экс-партнер может неожиданно напомнить о себе и предложить совместный проект или возобновить отношения.

Не ищите во всем этом логику и доверьтесь Вселенной - к концу месяца многое прояснится, и вы будете удовлетворены.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака с 29 августа по 4 сентября.

А также писали о том, кому звезды пророчат счастье в любви в самом конце лета.

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