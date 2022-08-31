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Вересень стане місяцем розчарувань: кому зі знаків Зодіаку не пощастить у коханні

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Середа 31 серпня 2022 07:00
Вересень стане місяцем розчарувань: кому зі знаків Зодіаку не пощастить у коханні Фото: Кому зі знаків Зодіаку не пощастить у коханні у вересні (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на вересень 2022 говорить про те, що початок осені буде напруженим періодом у сфері особистих взаємин. Виною тому Меркурій, який з 10 вересня поверне в ретроградне положення і Венера, яка весь вересень буде в опозиції з іншими планетами.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким перший місяць осені принесе розчарування і неприємності в особистому житті. Про це повідомляє ТСН.

Овен

Складнощі з романтичним партнером можуть виникнути в Овнів через їх власну посилену агресивність і непомірну чуттєвість. Прийшов час завершення деяких тим перед початком нового етапу життя у сфері взаємин.

Постарайтеся поменше концентруватися на минулих негативних ситуаціях, щоб зберегти здорову атмосферу.

Рак

Є великий ризик зробити неправильний вибір або легковажну помилку. Будьте обережні, оскільки можете додати собі купу проблем в особистій сфері. Вам захочеться з'ясувати свої перспективи.

З минулого може раптово з'явитися людина, яка підштовхне до необхідності переглянути свою ситуацію в особистих відносинах. І не виключено, що до кінця вересня доведеться прийняти серйозне рішення.

Терези

Вас буде тягнути до романтичних партнерів, але побудувати відносини буде дуже складно. Можлива раптова прихильність, закоханість з першого погляду, але всі почуття залишаться без відповіді.

З 5 по 29 вересня Венера буде в слабкому статусі й майже весь місяць у сфері особистих відносин буде складатися не так, як ви собі уявляєте. Наберіться терпіння і дочекайтеся кінця вересня.

До речі, раніше ми писали про те, які дати у вересні будуть сприятливими, а які стануть небезпечними через вплив ретроградного Меркурія.

А також ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку пощастить в романтичних стосунках у вересні.

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