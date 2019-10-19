Во мне нет украинской крови: Сенцов резко высказался о братстве украинцев и россиян

Украинский режиссер Олег Сенцов, который до недавнего времени был узником Кремля, рассказал о том, что его слова пытаються вырвать из контекста после интервью немецкому изданию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это делают издания, целью которых является рассорить и стравить людей. Он отметил, что, несмотря на то, что в нем нет украинской крови, он является гражданином Украины и любит эту страну. При этом Сенцов подчеркнул, что принимал активное участие во время революции на Майдане, где он отстаивал независимость Украины.

Олег Сенцов (фото: РБК-Украина)

"Я горд называть себя украинцем и быть часть новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей", - отметил Сенцов.

Он заявил, что в этом и есть главное отличие украинцев от современных россиян, которые активно начали деградировать. Сенцов сказал, что главный разлом произошел в 2014 году, который привел к войне.

Он также подчеркнул, что Россия использует стандартные силовые методы принуждения к дружбе. Сенцов сказал, что странно все же отрицать родственное происхождение украинского и русского народов. По его словам, мы все разные, но нас объединяет любовь к Украине.

Олег Сенцов с дочерью (фото: РБК-Украина)

Он также добавил, что, когда Каин убил Авеля, то он не перестал быть его братом, но стал при этом убийцей. А это важнее любых споров о родственных корнях.

Ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов вызвал фурор появлением в киевском театре. Режиссер посетил пектакль "Схід-Захід" в театре "Актор" и поделился своими впечатлениями.

Мы также писали о том, что Сенцов сделал президенту Украины Владимиру Зеленскому символический подарок и обратился с просьбой во время выступления на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), которая проходила в столице Украины.