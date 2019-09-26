Хочет перезагрузить отношения: Сенцов рассказал, почему Путин согласился на обмен

Сенцов рассказал, зачем Путин пошел на большой обмен (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Олег Сенцов высказал свое мнение по поводу того, зачем Путин пошел на обмен

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно был освобожден вместе с другими бывшими политическими заключенными, рассказал в интервью "Крым.Реалии", почему Владимир Путин согласился на обмен пленными.

По его словам, обмен был не для того, чтобы освободить 35 россиян, потому что Путину на них на всех наплевать. Сейчас просто такая ситуация, что президент России хочет перезагрузить отношения с Украиной.

Он также отметил, что в Европарламент прошли новые выборы и Европа немного устала от этого всего. При этом Путин хорошо чувствует ситуацию и пытается показать всем, что он хороший.

Сенцов рассказал, зачем Путин пошел на большой обмен (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сенцов также отметил, что Путин очень прагматичный человек, и он для него не тот, на кого он бы как-то особенно охотился.

"Просто у многих ощущение так складывается. Если бы освободили Кольченко, освободили Чирния, а я один остался сидеть - да, это было бы показательно", - заявил режиссер.

Напомним, что Сенцов также заявлял о том, что аннексия Крыма была неизбежной. По его словам, украинские силовики не были готовы защищать полуостров.

Ранее Сенцов также говорил о том, что он никогда не признает Крым и Донбасс российскими. Он также отметил, что что Украина никогда не примет существование так называемых "республик" на оккупированном Донбассе.