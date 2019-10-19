У мені немає української крові: Сенцов різко висловився про братерство українців і росіян

Український режисер Олег Сенцов, який до недавнього часу був в'язнем Кремля, розповів про те, що його слова намагаються вирвати з контексту після інтерв'ю німецькому виданню. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, це роблять видання, метою яких є розсварити і стравити людей. Він зазначив, що, незважаючи на те, що в ньому немає української крові, він є громадянином України і любить цю країну. При цьому Сенцов підкреслив, що брав активну участь під час революції на Майдані, де він відстоював незалежність України.

Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

"Я гордий називати себе українцем і бути частина нової української нації, яка не формується виключно за національною ознакою, а об'єднана насамперед загальною системою цінностей", - зазначив Сенцов.

Він заявив, що в цьому і є головна відмінність українців від сучасних росіян, які активно почали деградувати. Сенцов сказав, що головний розлом стався в 2014 році, який призвів до війни.

Він також підкреслив, що Росія використовує стандартні силові методи примусу до дружби. Сенцов сказав, що дивно все ж заперечувати родинне походження українського та російського народів. За його словами, ми всі різні, але нас об'єднує любов до України.

Олег Сенцов з донькою (фото: РБК-Україна)

Він також додав, що, коли Каїн убив Авеля, то він не перестав бути його братом, але став при цьому вбивцею. А це важливіше будь-яких суперечок про родинні корені.

Раніше повідомлялося про те, що Олег Сенцов викликав фурор появою в київському театрі. Режисер відвідав пектакль "Схід-Захід" в театрі "Актор" і поділився своїми враженнями.

Ми також писали про те, що Сенцов зробив президентові України Володимиру Зеленському символічний подарунок і звернувся з проханням під час виступу на конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES), яка проходила в столиці України.