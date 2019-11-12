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Сенцов получит престижную премию в Европарламенте: все подробности

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 11:15
Сенцов получит престижную премию в Европарламенте: все подробности
Сенцов получит премию Сахарова (фото: РБК-Украина)

Сенцов получит премию от Европарламента

Бывший политический заключенный Олег Сенцов получит премию "За свободу мысли" имени Сахарова, которую Европарламент присудил ему еще в прошлом месяце. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Церемония вручения награды пройдет в помещении Европарламента в Страсбурге 26 ноября. Стоит отметить, что даную премию Европарламент учредил в 1988 году. Она вручается тем, кто сделал выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. При этом премия также подразумевает вознаграждение в размере 50 тысяч евро.

Напомним, что Олег Сенцов вместе с другими узниками Кремля был освобожден 7 сентября этого года. В сети было множество фотографий и видео с момента посадки самолета, который доставил политзаключенных в Украину.

Сенцов получит престижную премию в Европарламенте: все подробности

Сенцов вместе с дочерью (фото: РБК-Украина)

После своего освобождения Сенцов постепенно начал возвращаться к нормальной жизни и написал первый пост в Facebook за долгое время. Украинский режиссер отметил, что официально он ведет только одну страницу в сети.

Позже Сенцов показал единственное фото, которое сделал в тюрьме и отправил родным в преддверии нового 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards, основанной в 2018 году. Премию вручила президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная.

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Новости Украины Олег Сенцовполитзаключенные
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