Сенцов отримає престижну премію в Європарламенті: усі подробиці

Сенцов отримає премію Сахарова (фото: РБК-Україна)

Сенцов отримає премію від Європарламенту

Колишній політичний в'язень Олег Сенцов отримає премію "За свободу думки" імені Сахарова, яку Європарламент присудив йому ще минулого місяця. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Церемонія вручення нагороди пройде в приміщенні Європарламенту в Страсбурзі 26 листопада. Варто зазначити, що дану премію Європарламент заснував у 1988 році. Вона вручається тим, хто зробив видатний внесок у захист прав людини та основних свобод. При цьому премія також передбачає винагороду в розмірі 50 тисяч євро.

Нагадаємо, що Олег Сенцов разом з іншими в'язнями Кремля був звільнений 7 вересня цього року. В мережі було безліч фотографій і відео з моменту посадки літака, який доставив політв'язнів в Україну.

Сенцов разом з донькою (фото: РБК-Україна)

Після свого звільнення Сенцов поступово почав повертатися до нормального життя і написав перший пост у Facebook за довгий час. Український режисер зазначив, що офіційно він веде тільки одну сторінку в мережі.

Пізніше Сенцов показав єдине фото, яке зробив у в'язниці і відправив рідним напередодні нового 2016 року.

Раніше повідомлялося про те, що Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, заснованої в 2018 році. Премію вручила президент Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.