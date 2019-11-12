ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенцов отримає престижну премію в Європарламенті: усі подробиці

STYLERЖиття    12.11.2019 - 11:15
Сенцов отримає престижну премію в Європарламенті: усі подробиці
Сенцов отримає премію Сахарова (фото: РБК-Україна)

Сенцов отримає премію від Європарламенту

Колишній політичний в'язень Олег Сенцов отримає премію "За свободу думки" імені Сахарова, яку Європарламент присудив йому ще минулого місяця. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Церемонія вручення нагороди пройде в приміщенні Європарламенту в Страсбурзі 26 листопада. Варто зазначити, що дану премію Європарламент заснував у 1988 році. Вона вручається тим, хто зробив видатний внесок у захист прав людини та основних свобод. При цьому премія також передбачає винагороду в розмірі 50 тисяч євро.

Нагадаємо, що Олег Сенцов разом з іншими в'язнями Кремля був звільнений 7 вересня цього року. В мережі було безліч фотографій і відео з моменту посадки літака, який доставив політв'язнів в Україну.

Сенцов отримає престижну премію в Європарламенті: усі подробиці

Сенцов разом з донькою (фото: РБК-Україна)

Після свого звільнення Сенцов поступово почав повертатися до нормального життя і написав перший пост у Facebook за довгий час. Український режисер зазначив, що офіційно він веде тільки одну сторінку в мережі.

Пізніше Сенцов показав єдине фото, яке зробив у в'язниці і відправив рідним напередодні нового 2016 року.

Раніше повідомлялося про те, що Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, заснованої в 2018 році. Премію вручила президент Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.

У політв'язня Чапуха діагностували важке захворювання Сенцов зробив несподівану заяву про Зеленського: таких ще не було
Новини України Олег Сенцовполитзаключенные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся