Сенсаційна знахідка на місці зйомок "Індіани Джонса": археологи знайшли таємну гробницю зі "Святим Граалем"

Фільм 1989 року "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" був відзнятий у Храмі Сонця Аль Хазне - святині близького сходу, що знаходиться в Петрі, Йорданія. Цьому храму понад 2000 років і за сюжетом фільму саме у ньому герої знайшли чашу "Святого Грааля".

Археологи провели розкопки під Аль Хазне, також відомою як Скарбниця, і знайшли приховану складну гробницю. У гробниці, як до цього часу була невідомою, було 12 скелетних останків і могильних речей: з бронзи, заліза та кераміки.

Крім того, там знайшли чашу у формі Грааля, надзвичайно схожу на ту, що фігурує у фільмі з Шоном Коннері та Харрісоном Фордом.

Людські останки відправлені на аналіз і вчені сподіваються, що він допоможе дізнатися більше про набатеїв, стародавній арабський народ, який побудував Аль Хазне. Це стародавні кочівники, чиє пустельне королівство процвітало від IV століття до н. е до 106 року нашої ери.

Храм Аль Хазне в Петрі (кадр з відео)

Розкопками керував доктор Пірс Пол Крісмен, виконавчий директор Американського дослідницького центру. Допомагав йому ведучий каналу Discovery Джош Гейтс. Вони назвали це відкриття надзвичайно рідкісним.

"За два століття, протягом яких Петра досліджується археологами, нічого подібного раніше не було знайдено", - підкреслив Гейтс.

Перші гробниці були виявлені під лівою стороною Аль Хазне ще у 2003 році. Але вони не містили останків. Вчені були переконані, що Аль Хазне від початку була побудована як мавзолей, однак доказів раніше знайти не вдавалося. Доктор Крісмен підозрює, що є ще таємні гробниці, які очікують свого відкриття.

"Це справді був чудовий момент історії імітації мистецтва. Поховання в цій гробниці зчленовані, тому кістки не копалися і не переміщалися, що буває надзвичайно рідко", - каже дослідник.

Археологи знайшли гробницю і чашу, яка схожа на "Святий Грааль" (фото: Невідома експедиція Діскавері)

Він додав, що місце поховання вказує, що ці люди були дуже важливі свого часу, бо простих людей не стали б хоронити у гробницях під легендарною будівлею, висіченою у скелі.

Спеціальний грунтопроникаючий радар показав, що є ще підземні камери - як праворуч, так і ліворуч від Аль Хазне. Уряд Йорданії дав дозвіл проводити розкопки далі.