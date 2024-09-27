Найдавніші поселення світу могли бути в Україні, а не в Месопотамії: з'явилися на 500 років раніше

Аналіз трипільських мегасайтів в Україні свідчить, що вони були побудовані ще в 5500 роках до н.е. А це відкриття ставить під сумнів уявлення дослідників, що найдавніші міста у світовій історії з'явилися в Месопотамії.

Що відомо про найперші поселення в Україні та чи вони дійсно найстарші на планеті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на All that’s interesting.

Вчені понад століття були упевнені в тому, що найдавніші міста світу були побудовані в Месопотамії, на території сучасного Іраку - починаючи з 5 тисячоліття до н.е.

І це було масштабне житлове планування, яке містило у собі певні елементи бюрократії та соціальної ієрархії, які нагадували сучасний міський центр.

Однак найновіші розкопки стародавніх місць, що належать до неолітичної культури Кукутені-Трипілля на території сучасної України, виявили докази, що насправді найдавнішими містами у світі можуть бути ті, що датуються 5500 роком до н.е.

На відміну від традиційних міських центрів з довгими вулицями, ці поселення були викладені концентричними колами, що свідчить про високий рівень планування та організації.

Нове відкриття археологів поставило під сумнів давню думку про те, що найдавніші міста виникли у Месопотамії. Тепер вчені припускають, що урбанізація могла розвинутися незалежно - на території сучасної України.

Дослідники, які вивчають зараз трипільські мегасайти, намагаються отримати більше інформації про розквіт та занепад цієї таємничої культури.

Варто зазначити, що це не перша заява вчених. Ще у 1960-х роках радянський військовий топограф Костянтин Шишкін досліджував аерофотознімки, зроблені в Україні та помітив дивні тіні на ділянці землі на південь від столиці Києва.

Ці тіні набули форми концентричних кіл і в невдовзі з'ясувалося, що вони спричинені археологічними руїнами, які лежать просто під поверхнею.

Проаналізувавши знімки, Шишкін виявив понад 250 прикладів цих дивних тіней, які охоплюють площу у 741 гектар. У 1971 році українські вчені досліджували це місце за допомогою геомагнетики, інструменту для відстеження наявності підземних структур шляхом визначення відмінностей у магнітному полі Землі.

Як виглядало найстаріше місто на території сучасної України (фото: Wikimedia Commons)

Згодом дослідники підтвердили наявність кількох масивних стародавніх поселень зі спорудами, побудованими в концентричних колах.

У 2011 році археолог Йоганес Мюллер з Кільського університету в Німеччині разом з колегами розпочав дослідження цих поселень Кукутені-Трипілля. Команда досліджувала три ділянки: Майданецьке, Тальянки та Небелівка, усі вони розташовані поруч.

Використовуючи геомагнетику, команда повторно склала карту поселень і використовувала зображення з високою роздільною здатністю, щоб знайти залишки різних споруд. Вони виявили, що структури були викладені круговими візерунками.

Замість провулків та довгих вулиць, розташованих у вигляді сітки, кукутень-трипільські поселення були побудовані концентричними кільцями. А це свідчить про те, що всі споруди були ретельно сплановані до початку будівництва. Це підтверджує, що ці поселення заслуговують називатися найдавнішими містами в історії.