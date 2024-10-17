Сенсационная находка на месте съемок "Индианы Джонса": археологи нашли тайную гробницу со "Святым Граалем"

Фильм 1989 года "Индиана Джонс и последний крестовый поход" был отснят в Храме Солнца Аль Хазне - святыне близкого восхода, находящегося в Петре, Иордания. Этому храму более 2000 лет и по сюжету фильма именно в нем герои обнаружили чашу "Святого Грааля".

Археологи провели раскопки под Аль Хазне, также известной как Сокровищница, и обнаружили скрытую сложную гробницу. В гробнице, как до сих пор неизвестной, было 12 скелетных останков и могильных вещей: из бронзы, железа и керамики.

Кроме того, там нашли чашу в форме Грааля, чрезвычайно похожую на фигурирующую в фильме с Шоном Коннери и Харрисоном Фордом.

Человеческие останки отправлены на анализ и ученые надеются, что он поможет узнать больше о набатеях, древнем арабском народе, который построил Аль Хазне. Это древние кочевники, чье пустынное королевство процветало от IV века до н. е до 106 года нашей эры.

Храм Аль Хазне в Петре (кадр с видео)

Раскопками руководил доктор Пирс Пол Крисмен, исполнительный директор Американского исследовательского центра. Помогал ему ведущий канала Discovery Джош Гейтс. Они назвали это открытие чрезвычайно редким.

"За два столетия, в течение которых Петр исследуется археологами, ничего подобного ранее не было найдено", - подчеркнул Гейтс.

Первые гробницы были обнаружены под левой стороной Аль Хазне еще в 2003 году. Но они не содержали останков. Ученые были убеждены, что Аль Хазне изначально была построена как мавзолей, однако доказательств раньше найти не удавалось. Доктор Крисмен подозревает, что есть еще тайные гробницы, ожидающие своего открытия.

"Это действительно был замечательный момент истории имитации искусства. Погребения в этой гробнице сочленены, поэтому кости не копались и не перемещались, что бывает очень редко", - говорит исследователь.

Археологи нашли гробницу и чашу, похожую на "Святой Грааль" (фото: Неизвестная экспедиция Дискавери)

Он добавил, что место захоронения указывает, что эти люди были очень важны в свое время, потому что простых людей не стали бы хоронить в гробницах под легендарным зданием, высеченным в скале.

Специальный грунтопроникающий радар показал, что есть еще подземные камеры - как направо, так и налево от Аль Хазне. Правительство Иордании дало разрешение проводить раскопки дальше.