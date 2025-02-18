Сенсація у світі мистецтва! Що насправді було намальовано під шедевром Пікассо?

Творчість Пабло Пікассо - це безперервне переосмислення та еволюція мистецтва. Однак, нещодавно виявлене відкриття під однією з картин додає новий вимір до розуміння творчості художника.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Artnews розповідає, що приховувала одна з найвідоміших картин Пікассо.

Жінка під портретом Матеу Фернандеса де Сото

Блакитний період Пікассо, який тривав з 1901 по 1904 рік, став важливим етапом у формуванні його стилю. Цей період був відомий своєю депресивною атмосферою і використанням холодної синьо-зеленої палітри.

Інститут мистецтв Куртаульда в Лондоні розкрив таємницю, що під відомим портретом Матеу Фернандеса де Сото прихована ще одна картина - зображення жінки.

Це відкриття стало можливим завдяки рентгенівським та інфрачервоним дослідженням, які дозволили побачити непомітні шари живопису. Виявлення цієї картини кидає нове світло на методи роботи Пікассо та відкриває нові аспекти його творчого процесу.

Приховане зображення на портреті роботи Пікассо (фото: Courtesy Courtauld Institute of Art)

Розкриття таємниці картини: хто була жінка під портретом?

Під портретом Матеу Фернандеса де Сото, виконаним Пікассо у 1901 році, з’явилася зображена жінка, яка, ймовірно, була написана кілька місяців до цього. Її зачіска в стилі "шиньйон", популярному серед жінок Парижа на той час, вказує на те, що вона могла бути моделлю для кількох інших картин Пікассо того року.

Жінка на картині виглядає, як одна з персонажів, які з’являються в роботах художника, таких як "Пиячка абсенту" і "Жінка з схрещеними руками". Це відкриття також свідчить про те, що Пікассо можливо працював над картиною в стилі імпресіонізму, що передувало його Блакитному періоду.

Відомо, що Пікассо в цей час переживав емоційну кризу після смерті свого друга, що могло відображатися на його виборі моделей і техніці. За словами дослідників, ідентичність цієї жінки поки не встановлена, але вона може бути моделлю, подругою чи навіть коханкою художника. Пікассо міг використовувати цю картину як етап в експериментуванні з різними стилями і техніками.

Картина Пікассо "Пиячка абсенту" (фото: Вікіпедія)

Як Пікассо створював свої картини

Розкриття цієї картини також дає уявлення про процес роботи Пікассо, який часто змінював свої твори, перетворюючи одні образи на інші. За допомогою рентгенівських та інфрачервоних досліджень фахівці змогли з’ясувати, що поверх основного портрета Матеу Фернандеса де Сото, який виявився зовсім не першим варіантом, лежала інша картина.

Це підтверджує гнучкість художнього підходу Пікассо, який часто змінював один образ на інший. Такі відкриття дозволяють краще зрозуміти, як Пікассо працював, і його схильність до переробки робіт.

Виявлення під різними шарами картин також демонструє глибину внутрішніх пошуків художника, який не боявся змінювати навіть свої найважливіші роботи. Подібні випадки часто стають частиною важливих відкриттів у світі мистецтва.

Подібні відкриття в історії мистецтва

Цей випадок не єдиний у світі мистецтва, коли під відомими картинами знаходили приховані зображення. Схожі відкриття були зроблені в роботах таких художників, як Леонардо да Вінчі, Сальвадор Далі та Рене Магрітт.

Наприклад, під "Джокондою" да Вінчі була виявлена ​​ще одна картина, яка показує спроби художника зобразити різні варіанти фігури. У випадку з Далі виявлено, що він часто переробляв свої полотна, створюючи кілька шарів малюнка, що згодом допомогло реставраторам відновити невідомі частини його картин.

Під "Людиною на горизонті" Рене Магрітта, яка спочатку виглядала як класичний пейзаж, був знайдений інший варіант композиції, що змінює сприйняття первісної роботи.

Подібні випадки показують, як процес створення мистецтва часто був експериментальним і динамічним, а іноді і самі художники свідомо змінювали свої роботи.