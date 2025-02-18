Сенсация в мире искусства! Что на самом деле было нарисовано под шедевром Пикассо?

Творчество Пабло Пикассо - это непрерывное переосмысление и эволюция искусства. Однако недавно обнаруженное открытие под одной из картин добавляет новое измерение к пониманию творчества художника.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Artnews рассказывает, что скрывала одна из самых известных картин Пикассо.

Женщина под портретом Матеу Фернандеса де Сото

Голубой период Пикассо, который длился с 1901 по 1904 год, стал важным этапом в формировании его стиля. Этот период был известен своей депрессивной атмосферой и использованием холодной сине-зеленой палитры.

Институт искусств Куртаульда в Лондоне раскрыл тайну, что под известным портретом Матеу Фернандеса де Сото скрыта еще одна картина - изображение женщины.

Это открытие стало возможным благодаря рентгеновским и инфракрасным исследованиям, которые позволили увидеть незаметные слои живописи. Обнаружение этой картины бросает новый свет на методы работы Пикассо и открывает новые аспекты его творческого процесса.

Скрытое изображение на портрете работы Пикассо (фото: Courtesy Courtauld Institute of Art)

Раскрытие тайны картины: кем была женщина под портретом?

Под портретом Матеу Фернандеса де Сото, выполненным Пикассо в 1901 году, появилась изображенная женщина, которая, вероятно, была написана несколько месяцев до этого. Ее прическа в стиле "шиньон", популярном среди женщин Парижа в то время, указывает на то, что она могла быть моделью для нескольких других картин Пикассо того года.

Женщина на картине выглядит, как одна из персонажей, которые появляются в работах художника, таких как "Любительница абсента" и "Женщина со скрещенными руками". Это открытие также свидетельствует о том, что Пикассо возможно работал над картиной в стиле импрессионизма, что предшествовало его Голубому периоду.

Известно, что Пикассо в это время переживал эмоциональный кризис после смерти своего друга, что могло отражаться на его выборе моделей и технике. По словам исследователей, идентичность этой женщины пока не установлена, но она может быть моделью, подругой или даже любовницей художника. Пикассо мог использовать эту картину как этап в экспериментировании с различными стилями и техниками.

Картина Пикассо "Пьяница абсента" (фото: Википедия)

Как Пикассо создавал свои картины

Раскрытие этой картины также дает представление о процессе работы Пикассо, который часто менял свои произведения, превращая одни образы в другие. С помощью рентгеновских и инфракрасных исследований специалисты смогли выяснить, что поверх основного портрета Матеу Фернандеса де Сото, который оказался вовсе не первым вариантом, лежала другая картина.

Это подтверждает гибкость художественного подхода Пикассо, который часто менял один образ на другой. Такие открытия позволяют лучше понять, как Пикассо работал, и его склонность к переделке работ.

Обнаружение под разными слоями картин также демонстрирует глубину внутренних поисков художника, который не боялся менять даже свои самые важные работы. Подобные случаи часто становятся частью важных открытий в мире искусства.

Похожие открытия в истории искусства

Этот случай не единственный в мире искусства, когда под известными картинами находили скрытые изображения. Похожие открытия были сделаны в работах таких художников, как Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали и Рене Магритт.

Например, под "Джокондой" да Винчи была обнаружена еще одна картина, которая показывает попытки художника изобразить различные варианты фигуры. В случае с Дали обнаружено, что он часто переделывал свои полотна, создавая несколько слоев рисунка, что впоследствии помогло реставраторам восстановить неизвестные части его картин.

Под "Человеком на горизонте" Рене Магритта, который изначально выглядел как классический пейзаж, был найден другой вариант композиции, меняющий восприятие первоначальной работы.

Подобные случаи показывают, как процесс создания искусства часто был экспериментальным и динамичным, а иногда и сами художники сознательно меняли свои работы.