5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світі

Кілька українських художників здобули міжнародне визнання і займають провідні місця в списках найдорожчих митців. Їхні картини стають справжніми шедеврами, ціна яких може сягати мільйонів доларів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про п'ять найвідоміших українських художників, чиї роботи зібрали аукціони та впливові колекціонери по всьому світу.

Казимир Малевич

Казимир Малевич є найбільш дорогим українським художником, відомим завдяки своєму абстрактному мистецтву. Він народився в Києві в 1879 році в родині українки та поляка. Починаючи свою кар'єру як імпресіоніст,

Малевич став основоположником супрематизму - напрямку, що акцентував увагу на геометричних формах і кольорі. Його найвідоміша робота, "Чорний квадрат", стала символом революції в мистецтві.

Проте його найбільш дорога картина - "Супрематична композиція", продана на аукціоні за 85,8 мільйонів доларів у 2018 році. Це досягнення зробило Малевича 55-м у рейтингу найдорожчих картин усіх часів.

"Супрематична композиція" (зображення: Вікіпедія)

Марія Примаченко

Марія Примаченко - одна з найбільш відомих українських художниць, чия творчість викликає захоплення як в Україні, так і за її межами. У 1990 році вона створила картину "Квіти виросли біля четвертого енергоблоку", присвячену Чорнобильській катастрофі. Цей твір став не лише мистецьким, але й історичним свідченням трагедії.

Картина пережила пожежу в музеї, де зберігались роботи Примаченко, і була продана для збору коштів на потреби Збройних Сил України. Хоча точна сума продажу не розголошена, робота входить до списку найдорожчих українських картин, що стали символами боротьби та національної гідності.

Картина "Квіти виросли біля четвертого енергоблоку" (фото: Національний художній музей України)

Анатолій Криволап

Анатолій Криволап - відомий український художник, який здобув популярність завдяки своїм нефігуративним творам та пейзажам. Його роботи відзначаються монохромною палітрою, де через гру тіней та відтінків одного кольору він досягає глибини і об'єму.

Найдорожчою його роботою стала "Кінь. Ніч", яка була продана на аукціоні за 124 тисячі доларів у 2011 році. Через два роки картина "Кінь. Вечер" була продана вже за 186 тисяч доларів. Криволап продовжує залишатися популярним серед колекціонерів, а середня вартість його робіт сьогодні досягає 40 тисяч доларів.

Картина "Кінь. Ніч" (фото: marbeks.com)

Тетяна Яблонська

Тетяна Яблонська - одна з найбільш видатних художниць України, що працювала в жанрі соціалістичного реалізму, а також займалася імпресіонізмом. У своїй творчості вона майстерно поєднувала народні мотиви та сучасні техніки.

Після смерті художниці її картини стали ще більш цінними для колекціонерів. Два полотна Яблонської, "Пізня осінь" і "Старі верби", були продані в 2020 році за 15-20 тисяч доларів. Незважаючи на свою майже традиційну тематику, її роботи продовжують бути актуальними і цінними на арт-ринку.

Поштова марка з картиною Яблоньскої "Льон" (фото: Вікіпедія)

Олександр Ройтбурд

Олександр Ройтбурд - одеський художник, чия творчість поєднувала абстракцію та реалістичні елементи. Він був не лише талановитим митцем, але й активним діячем культурного життя України, виставляючи свої роботи на таких престижних заходах, як Венеціанська бієнале.

Одна з його найбільш дорогих картин - "Прощай, Караваджо!" - була продана на аукціоні в Лондоні за 97 тисяч доларів. Ройтбурд створив цілу серію робіт, де традиційні біблейські мотиви поєднувалися з яскравими кольорами абстракції, що знайшло відгук у багатьох поціновувачів сучасного мистецтва.

Картина "Прощай, Караваджо!" (фото: karpaty.shop)