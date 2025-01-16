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5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світі

Четвер 16 січня 2025 10:00
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5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світі Олександр Ройтбурд на виставці своїх картин (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Кілька українських художників здобули міжнародне визнання і займають провідні місця в списках найдорожчих митців. Їхні картини стають справжніми шедеврами, ціна яких може сягати мільйонів доларів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про п'ять найвідоміших українських художників, чиї роботи зібрали аукціони та впливові колекціонери по всьому світу.

Казимир Малевич

Казимир Малевич є найбільш дорогим українським художником, відомим завдяки своєму абстрактному мистецтву. Він народився в Києві в 1879 році в родині українки та поляка. Починаючи свою кар'єру як імпресіоніст,

Малевич став основоположником супрематизму - напрямку, що акцентував увагу на геометричних формах і кольорі. Його найвідоміша робота, "Чорний квадрат", стала символом революції в мистецтві.

Проте його найбільш дорога картина - "Супрематична композиція", продана на аукціоні за 85,8 мільйонів доларів у 2018 році. Це досягнення зробило Малевича 55-м у рейтингу найдорожчих картин усіх часів.

5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світі"Супрематична композиція" (зображення: Вікіпедія)

Марія Примаченко

Марія Примаченко - одна з найбільш відомих українських художниць, чия творчість викликає захоплення як в Україні, так і за її межами. У 1990 році вона створила картину "Квіти виросли біля четвертого енергоблоку", присвячену Чорнобильській катастрофі. Цей твір став не лише мистецьким, але й історичним свідченням трагедії.

Картина пережила пожежу в музеї, де зберігались роботи Примаченко, і була продана для збору коштів на потреби Збройних Сил України. Хоча точна сума продажу не розголошена, робота входить до списку найдорожчих українських картин, що стали символами боротьби та національної гідності.

5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світіКартина "Квіти виросли біля четвертого енергоблоку" (фото: Національний художній музей України)

Анатолій Криволап

Анатолій Криволап - відомий український художник, який здобув популярність завдяки своїм нефігуративним творам та пейзажам. Його роботи відзначаються монохромною палітрою, де через гру тіней та відтінків одного кольору він досягає глибини і об'єму.

Найдорожчою його роботою стала "Кінь. Ніч", яка була продана на аукціоні за 124 тисячі доларів у 2011 році. Через два роки картина "Кінь. Вечер" була продана вже за 186 тисяч доларів. Криволап продовжує залишатися популярним серед колекціонерів, а середня вартість його робіт сьогодні досягає 40 тисяч доларів.

5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світіКартина "Кінь. Ніч" (фото: marbeks.com)

Тетяна Яблонська

Тетяна Яблонська - одна з найбільш видатних художниць України, що працювала в жанрі соціалістичного реалізму, а також займалася імпресіонізмом. У своїй творчості вона майстерно поєднувала народні мотиви та сучасні техніки.

Після смерті художниці її картини стали ще більш цінними для колекціонерів. Два полотна Яблонської, "Пізня осінь" і "Старі верби", були продані в 2020 році за 15-20 тисяч доларів. Незважаючи на свою майже традиційну тематику, її роботи продовжують бути актуальними і цінними на арт-ринку.

5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світіПоштова марка з картиною Яблоньскої "Льон" (фото: Вікіпедія)

Олександр Ройтбурд

Олександр Ройтбурд - одеський художник, чия творчість поєднувала абстракцію та реалістичні елементи. Він був не лише талановитим митцем, але й активним діячем культурного життя України, виставляючи свої роботи на таких престижних заходах, як Венеціанська бієнале.

Одна з його найбільш дорогих картин - "Прощай, Караваджо!" - була продана на аукціоні в Лондоні за 97 тисяч доларів. Ройтбурд створив цілу серію робіт, де традиційні біблейські мотиви поєднувалися з яскравими кольорами абстракції, що знайшло відгук у багатьох поціновувачів сучасного мистецтва.

5 найдорожчих українських художників, чиї картини високо цінуються у світіКартина "Прощай, Караваджо!" (фото: karpaty.shop)

Раніше ми писали, які 7 найдорожчих картин було продано у 2024 році.

Читайте також, на яких 5 найдорожчих аукціонів світу продають скарби і шедеври.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Marbeks, Українська правда, Вікіпедія.

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