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Сенсація на Голосі країни: школяр зі Львова показав рівень Євробачення

STYLERТелешоу    03.02.2020 - 12:41
Сенсація на Голосі країни: школяр зі Львова показав рівень Євробачення
Голос країни 2020, Віталій Окс (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Голос країни 2020 здивував глядачів яскравими виконавцями

Голос країни 2020 у ювілейному десятому сезоні продовжує радувати глядачів новими талантами. У третьому ефірі суддів і глядачів вразив школяр Віталій Окс. Хлопець виконав пісню Lovely свого кумира Біллі Айлиш, тріумфатора Греммі 2020.

16-річний хлопець розповів, що постійно стикається з цькуванням серед однолітків через захоплення музикою. Віталік піддавався буллінгу - його вважали білою вороною і не брали у свою компанію.

Хлопець каже, що пройшов через усе це пекло і навчився приймати себе таким, який він є.

"Зараз епоха людей, які не схожі ні на кого. І це довела Біллі Айліш, яка завоювала відразу п'ять "Греммі". Сьогодні я буду співати її пісню", - сказав Віталік.

Буквально після першої ноти Настя Каменських звернулася до Потапа зі словами "Так, будь ласка", і вони повернулися, відразу за ними розвернулися Тіна Кароль та Дан Балан. Дімі Монатіку вдалося протриматися до останнього, але він теж повернувся.

Віталік вибрав команду Тіни Кароль. Співачка сказала, що такі голоси повинні звучати на Євробаченні.

Віталій Окс "Lovely" (відео: YouTube/Голос країни)

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