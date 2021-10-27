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Сенсаційні знахідки археологів змінюють уявлення, де насправді зародився Львів

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Львів, Середа 27 жовтня 2021 07:02
Сенсаційні знахідки археологів змінюють уявлення, де насправді зародився Львів Колаж РБК-Україна: у Львові зробили важливі археологічні знахідки
Автор: Володимир Костирін

У Львові під час розкопок дослідники "Рятувальної археологічної служби" виявили на півночі міста в районі Підзамче артефакти, фрагменти кераміки та плитки, господарські об'єкти княжого періоду, що датуються XII-XIII століттями, а також об'єкт слов'янського періоду - уламки ліпної кераміки орієнтовно VIII-X століть. Сенсаційні знахідки змінюють уявлення про історичну картину заселення Львова.

Про це розповів керівник досліджень Остап Лазурко, передає Zaxid.net.

Подібні артефакти в таких локаціях знаходять вперше.

Виявлені на вул. Лемківській три свинцеві торгові пломби XIV-XV століть (одна з них має зображення лева) свідчать, що ця територія була біля торгового шляху, і в цьому місці міг бути заїжджий двір, де зупинялися купці. Раніше археологи знайшли ще одну торговельну пломбу з Гданська неподалік - на вул. Гайдамацькій.

Сенсаційні знахідки археологів змінюють уявлення, де насправді зародився Львів

Торгові свинцеві пломби із зображенням лева XIV-XV століть (фото: РАС)

"Так, на основі цих матеріалів, ми розширюємо поселення, що існувало за князя Лева. Вище, до Замкової гори, матеріали того часу виявляємо набагато рідше. Був Високий і Низький замок, навколо були поселення, може бути, з церквами. Це був такий торговельно-ремісничий посад", - робить нові висновки з історії княжого Львова археолог.

А ось раніше об'єкти слов'янського періоду виявляли на перетині вул. Краківська-Вірменська, їх відносять до лука-райковецької культури. А житло слов'ян ще давнішої, празької культури (VI-VIII ст.) виявили у попередні роки на вул. Веселій та на території сучасного ринку "Добробут".

Сенсаційні знахідки археологів змінюють уявлення, де насправді зародився Львів

Поливна плитка, якою в княжі часи мостили підлогу кам'яних будівель-церков і палаців (фото: РАС)

"Ми можемо точно сказати: на березі Полтви існувало поселення ще зі слов'янських часів. Це не було місто, а поселення біля торгових шляхів і річки, тому що так було зручно. Можливо, воно було знищено монголами, а потім на цьому місці Лев заснував свою резиденцію", - пояснив Лазурко.

Результати археологічних досліджень розширюють карту заселення території Львова в період Київської Русі. Тепер найпівнічнішою точкою знахідок княжого і слов'янського періоду на карті є вулиці Лемківська. Найпівденніша - початок вулиці Князя Романа.

Сенсаційні знахідки археологів змінюють уявлення, де насправді зародився Львів

Панорама Львова до 1340 року, виконана Ігорем Качуром (фото: Роман Бречко / zaxid.net)

Відео: Макет княжого Львова

Нагадаємо, раніше в жовтні біля Львова археологи знайшли монети стародавнього Риму - динарії 1-2 століття до нашої ери.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом виявили стоянки давніх людей, яким понад 10 тисяч років.

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