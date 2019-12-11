Семья Заворотнюк рассказала правду о ее параличе

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Представители Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья актрисы

Анастасия Заворотнюк, российская актриса, проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник после удаления злокачественной опухоли. В среду, 11 декабря, в российских СМИ появилась информация о том, что болезнь актрисы дала серьезные осложнения и Заворотнюк останется парализованной. Представители артистки отреагировали на данные публикации – в официальном аккаунте Instagram появился пост о параличе Заворотнюк.

Семья актрисы отметила, что перед праздниками стоит думать о хорошем и приятном, а не писать различные страшилки.

"Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра!" – сказано в публикации.

Также представители актрисы акцентировали на том, что не будут давать комментарии о состоянии здоровья актрисы.

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", - объяснили родные Заворотнюк.