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Сім'я Заворотнюк розповіла правду про її параліч

STYLERЖиття    11.12.2019 - 17:41
Сім'я Заворотнюк розповіла правду про її параліч
Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Представники Заворотнюк розповіли про стан здоров'я актриси

Анастасія Заворотнюк, російська актриса, проходить реабілітацію в одній з підмосковних клінік після видалення злоякісної пухлини. У середу, 11 грудня, в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що хвороба актриси дала серйозні ускладнення і Заворотнюк залишиться паралізованою. Представники артистки відреагували на дані публікації і в офіційному акаунті Instagram з'явився пост про параліч Заворотнюк.

Сім'я актриси зазначила, що перед святами варто думати про хороше і приємне, а не писати різні страшилки.

"Затишшя було недовгим, а шкода. Тому що перед Новим роком набагато приємніше і корисніше думати про хороше, мріяти, дарувати святковий настрій і добрі побажання близьким. Це такий час, коли людям не хочеться ніякого негативу страшилок і бруду. Але, на жаль, так вважають не всі. У цьому випадку просто згадайте, будь ласка, народну мудрість: "Ніколи не бажай іншому того, чого не бажаєш собі". А від нас, як завжди, щира подяка всім, хто посилає Анастасії свої позитивні думки і енергію. Ми вас любимо, всім добра!" – сказано в публікації.

Також представники актриси акцентували на тому, що не будуть давати коментарі про стан здоров'я актриси.

"Ми як і раніше не плануємо давати ніяких коментарів у ЗМІ, тому що, при всій повазі до тих, хто цікавиться, вважаємо недоторканним право людини на особисті кордони під час хвороби", - пояснили рідні Заворотнюк.

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