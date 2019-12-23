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Семья Заворотнюк в печалі: врачі повідомили нехороші новини

STYLERЖиття    23.12.2019 - 14:24
Семья Заворотнюк в печалі: врачі повідомили нехороші новини
Анастасія Заворотнюк не зустріне Новий рік з рідними (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Анастасія Заворотнюк не зможе провести Новий рік з родиною

Анастасія Заворотнюк проведе в лікарні ще як мінімум кілька тижнів. Про це розповіли лікарі клініки, де зірка серіалу "Моя прекрасна няня" проходить реабілітацію після лікування раку головного мозку.

Як стало відомо, сім'я актриси звернулася до медиків з проханням, щоб Заворотнюк дозволили зустріти Новий рік і Різдво в колі рідних і близьких їй людей. Але лікарі відповіли категоричною відмовою на прохання чоловіка і дітей Анастасії.

Цікаво, що інші пацієнти клініки, пише Mash, зможуть провести новорічні свята зі своїми сім'ями. Чому лікарі зробили неприємний виняток для Заворотнюк - залишається загадкою.

"Лікарі вирішили не відпускати актрису додому навіть на головне свято в році - через важкий стан. Хоч рідні актриси і дуже про це просили. Щоб провести з нею хоча б вихідні дні - тим більше, що такий дозвіл було видано багатьом пацієнтам. Але медики залишилися непохитні: Анастасія проведе весь цей час за стінами реабілітаційної клініки", - пише Mash.

Проте дечого родичам Заворотнюк все ж вдалося домогтися: близькі актриси зможуть відвідувати її в будь-який час. Тому Анастасія все ж зможе відсвяткувати Новий рік з родиною, якщо її чоловік Петро Чернишов, у якого зараз дуже важкий період через потрапляння в гучний скандал, дочки і син приїдуть до неї в клініку на Рубльовку.

Нагадаємо, що нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Заворотнюк стрімко йде на поправку. Посилаються вони, правда, на слова відомого знахаря. Він стверджує, що вже через три тижні кінозірці стане значно краще і до неї повернуться сили. Чоловік передрік Заворотнюк звичайне щасливе життя і повернення до зйомок.

Семья Заворотнюк в печалі: врачі повідомили нехороші новини

Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

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