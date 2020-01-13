Семья Сенцова покинула оккупированный Крым: стала известна причина

Олег Сенцов (фото: РБК-Украина)

Олег Сенцов поделился событием из своей личной жизни

Олег Сенцов рассказал, что его семья покинула оккупированный Крым и переехала в Киев. Мама режиссера и сын от бывшей жены теперь будут жить в столице Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Сенцова, сыну переезд дался нелегко, так как его мать не хотела его отпускать. К слову, бывшая жена режиссера украинка из Ивано-Франковска, приняла аннексию Крыма.

"Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимает все и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - написал Сенцов.

Также Сенцов опубликовал семейные фотографии.

Олег Сенцов с дочерью и сыном (facebook.com/oleg.sentsov)

В комментариях украинцы поблагодарили Сенцова за такую откровенность и пожелали семье всего самого хорошего.

Молодці! Вітаємо вашу родину в Києві, Олеже! В нас щира і активна громада батьків дітей з особливими потребами. Діти навчаються, і наразі вже краще ставлення до людей з особливими потребами, аніж сім років тому. Не без складнощів, але ми є, і ми не здаємось! Все буде краще! Розвитку і благополуччя вашій родині і синові зокрема!

Дуже-дуже приємна новина! Вітаю.

Які гарні новини! Радію за Вас і разом з Вами! Щастя Вам і Вашій родині!

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