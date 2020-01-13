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Сім'я Сенцова покинула окупований Крим: стала відома причина

STYLERЖиття    13.01.2020 - 15:46
Сім'я Сенцова покинула окупований Крим: стала відома причина
Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов поділився подією зі свого особистого життя

Олег Сенцов розповів, що його сім'я залишила окупований Крим і переїхала в Київ. Мама режисера і син від колишньої дружини тепер будуть жити в столиці України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Сенцова, сину переїзд дався нелегко, так як його мати не хотіла його відпускати. До речі, колишня дружина режисера українка з Івано-Франківська, прийняла анексію Криму.

"Нарешті ми з'єдналися: до Києва переїхала моя мама і син. З ним виявилося важче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилася в Івано-Франківській області, але прийняла анексію Криму. Влад перебував не тільки в сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала. Незважаючи на свою болячку, він добре розуміє все і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання", - написав Сенцов.

Також Сенцов опублікував сімейні фотографії.

Сім'я Сенцова покинула окупований Крим: стала відома причина

Сім'я Сенцова покинула окупований Крим: стала відома причинаОлег Сенцов з дочкою та сином (facebook.com/oleg.sentsov)

В коментарях українці подякували Сенцову за таку відвертість і побажали родині всього найкращого.

  • Молодці! Вітаємо вашу батьківщину в Києві, Олеже! У нас щира і активна громада батьків дітей з особливими потребами. Діти навчаються, і наразі вже краще ставлення до людей з особливими потребами, аніж сім років тому. Не без складнощів, але ми є, і ми не здаємось! Все буде краще! Розвитку і благополуччя вашій родині і синові зокрема!
  • Дуже-дуже приємна новина! Вітаю.
  • Які гарні новини! Радію за Вас і разом з Вами! Щастя Вам і Вашій родині!

Сім'я Сенцова покинула окупований Крим: стала відома причинаСкріншот коментарів

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