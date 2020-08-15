Семья чуть не потеряла ребенка: под Николаевом 3-летняя девочка сожгла автомобиль

В селе Грейгово Николаевской области произошел несчастный случай, который чуть не привел к смерти ребенка. Дело в том, что трехлетняя девочка игралась со спичками внутри автомобиля и случайно его подожгла.

Когда сосед и родители увидели, что их авто горит и внутри сидит их дочь, то быстро вытащили ребенка и потушили пожар. Девочка сильно обгорела и ее в областную детскую больницу увезла карета скорой помощи. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Кроме того, а на фото видно, что салон автомобиля из-за пожара сгорел полностью.

Под Николаевом ребенок сжег авто и чуть сам не погиб (фото: mk.dsns.gov.ua)

Инцидент произошел в четверг, 13 августа, около 16:30. Спасатели призывают родителей более внимательно следить за своими детьми, и всегда знать, где они находятся и чем занимаются.

Также старайтесь не оставлять детей без присмотра во дворе дома. Очень важно рассказать ребенку о существующей опасности, чтобы он знал от чего необходимо держаться подальше, и как действовать в случае возникновения опасной ситуации.

Напомним, в Киеве подожгли авто Андрея Богдана. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа в Днепровском районе столицы. Неизвестный около 3 часов ночи поставил какую-то сумку на крышу авто из-за чего оно потом загорелось.

Ранее в курортном Бердянске в гостинице произошел сильный пожар.