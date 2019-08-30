Съемное жилье и миллионы на руках: что задекларировал новый премьер

Новый премьер Алексей Гончарук в декларации о доходах за прошлый год указал сумму в 1,85 миллиона гривен, наличие роскошного спорткара Jaguar X-Type, а вот недвижимости у чиновника нет - в столице он снимает квартиру. Соответствующий документ опубликован на сайте НАПК.

Глава правительства с июля 2014 года арендует жилье в Киеве общей площадью 78 квадратных метров. Регистрация у Гончарука - в квартире родного брата Олега в Чернигове (71 "квадрат").

"Ягуаром" 2007 года выпуска новоназначенный премьер владеет с 2011-го.

Гончарук в 2018 году владел 33,33% нидерландской компании Global Health Resolutuion Participation B.V., а также ему принадлежит доля в садовом обществе "Астрон".

Алексей Гончарук (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В прошлом году он получил доходов от занятия предпринимательством 1 789 972 гривен, плюс 60 772 гривен зарплаты в общественной организации "Офис эффективного регулирования", а также в "Универсал Банке" - 634 гривен (как дополнительное благо).

На банковских счетах и в виде активов у Гончарука есть почти 260 тысяч гривен, 84 тысячи долларов и 36 тысяч евро.

Новый глава правительства Украины в своей Е-декларации указал членство в ОО "Сила людей", "Офис эффективного регулирования", "Люди важны", а также в Национальной ассоциации адвокатов.

Фото: скрин public.nazk.gov.ua/declaration

Напомним, ранее мы рассказывали, что указано в декларации спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В его активе несколько квартир, участков и целый парк автомобилей.

Также мы писали о том, что нардеп от "Слуги народа" Анастасия Красносельская указала в своей декларации о доходах за прошлый год кошку по имени Маруся, которая для будущего нардепа бесценна.