Орендоване житло та мільйони на руках: що задекларував новий прем'єр

Новий прем'єр Олексій Гончарук в декларації про доходи за минулий рік вказав суму 1,85 мільйона гривень, наявність розкішного спорткара Jaguar X-Type, а ось нерухомості у чиновника немає - у столиці він знімає квартиру. Відповідний документ опублікований на сайті НАЗК.

Глава уряду з липня 2014 року орендує житло в Києві загальною площею 78 квадратних метрів. Реєстрація у Гончарука - в квартирі рідного брата Олега в Чернігові (71 "квадрат").

"Ягуаром" 2007 року випуску новопризначений прем'єр володіє з 2011-го.

Гончарук в 2018 році володів 33,33% нідерландської компанії Global Health Resolutuion Participation B. V., а також йому належить частка в садовому товаристві "Астрон".

Олексій Гончарук (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У минулому році він отримав доходів від заняття підприємництвом 1 789 972 гривень, плюс 60 772 гривень зарплати у громадській організації "Офіс ефективного регулювання", а також в "Універсал Банку" - 634 гривень (як додаткове благо).

На банківських рахунках і у вигляді активів у Гончарука є майже 260 тисяч гривень, 84 тисячі доларів і 36 тисяч євро.

Новий глава уряду України у своїй Е-декларації вказав членство в ГО "Сила людей", "Офіс ефективного регулювання", "Люди важливі", а також у Національній асоціації адвокатів.

Фото: скрін public.nazk.gov.ua/declaration

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зазначено в декларації спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. В його активі кілька квартир, ділянок і цілий парк автомобілів.

Також ми писали про те, що нардеп від "Слуги народу" Анастасія Красносільська вказала у своїй декларації про доходи за минулий рік кішку на ім'я Маруся, яка для майбутнього нардепа безцінна.