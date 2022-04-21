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Сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання

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Четвер 21 квітня 2022 12:33
Сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання Колаж РБК-Україна: Сім'ї росіян у Болгарії вдавали з себе українських біженців
Автор: Світлана Мащенко

У Болгарії в один із готелів заселилося дві родини з Росії, вдавши з себе українських біженців, та ще й на гуманітарну допомогу. Вони "рознесли" номер, після чого вирушили за "руським кораблем".

Відео з'явилося у Telegram Труха.

Ці сімейства проживали у Варні, в готелі "Dahlia Garden", де влаштували вечірню "гулянку" з криками, матюками, бійками.

При цьому в розмові з сусідами одним повідомили, що із Запоріжжя, іншим що з Миколаєва, третім - з Кіровограда.

Через буйну поведінку на ранок викликали поліцію. Тоді й з'ясувалося, що ці люди насправді із Росії. Вони не лише безкоштовно жили, а й хотіли отримати гуманітарну допомогу.

Номери вони абсолютно розгромили. Очевидці розповіли, що у номері було вирвано торшери, розетки. На підлозі - порожні пляшки, залишки їжі, чеки на великі суми покупок. По стінах номера та коридору розлита якась червона рідина, схожа на томатний сік.

Зрештою росіян виселили, а після виселення затримали.

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