Сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання
У Болгарії в один із готелів заселилося дві родини з Росії, вдавши з себе українських біженців, та ще й на гуманітарну допомогу. Вони "рознесли" номер, після чого вирушили за "руським кораблем".
Відео з'явилося у Telegram Труха.
Ці сімейства проживали у Варні, в готелі "Dahlia Garden", де влаштували вечірню "гулянку" з криками, матюками, бійками.
При цьому в розмові з сусідами одним повідомили, що із Запоріжжя, іншим що з Миколаєва, третім - з Кіровограда.
Через буйну поведінку на ранок викликали поліцію. Тоді й з'ясувалося, що ці люди насправді із Росії. Вони не лише безкоштовно жили, а й хотіли отримати гуманітарну допомогу.
Номери вони абсолютно розгромили. Очевидці розповіли, що у номері було вирвано торшери, розетки. На підлозі - порожні пляшки, залишки їжі, чеки на великі суми покупок. По стінах номера та коридору розлита якась червона рідина, схожа на томатний сік.
Зрештою росіян виселили, а після виселення затримали.
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