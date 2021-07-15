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В Киеве начался сезон квартирных краж: работу наглых воров показали на видео

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Киев, Четверг 15 июля 2021 08:42
В Киеве начался сезон квартирных краж: работу наглых воров показали на видео В Киеве показали схему работы воров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве разгар лета, а вместе с ним и разгар отпусков. Отсутствием хозяев квартиры долгое время активно пользуются преступники, а именно воры. Такую схему "проработки" жилища показали на видео.

Оно опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook.

Так, злоумышленники замечены в Оболонском районе столицы, на улице Героев Днепра. Авторы видео предупреждают жителей быть осторожными.

"Будьте крайне внимательны! Сезон отпусков - сезон квартирных краж! На Оболони ночью были замечены двое, которые проверяли замки, двери, тамбуры. Копы были вызваны, файлы видео были переданы им. Проверили парадное, но эти отбросы уже ушли", - сказано в сообщении.

В ролике можно увидеть, как двое мужчин ходят по подъезду и осматривают квартиры, на некоторых они ставят метки.

В Киеве орудуют воры

В комментариях пользователи написали, что даже, если бы полиция застала на месте воров - они бы не могли ничего сделать.

  • А самий облом в тому, що якби поліція і приїхала, вони б нічого їм не зробили, бо по закону вони нічого не порушили... Ніхто не забороняє гуляти коридором(( тобто у нас такі тупі правила, що їх притягти можна, коли вони вже зламали двері і зайшли до квартири, а доти вони просто перехожі, хоча по їхніх діях все чітко ясно...
  • Уезжаешь в отпуск - ставь за дверь растяжку.
  • Это не воры, это дебилы, которых метадон скрутил.

Как мы писали ранее, недавно во Львове среди детей подростков появился опасный ТикТок челлендж. А именно, дети воруют колпачки с автомобильных колес и щеголяют ими в сети.

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