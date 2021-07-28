Сімейний бізнес: в Одесі маленький ром крав товар, поки його мама відволікала продавщицю (відео)

В Одесі камери відеоспостереження зафіксували, як дитина краде товар в магазині, поки мама відволікає продавця.

Так, вчора, 27 липня, в одному із місцевих магазинів хлопчик ромської національності обікрав магазин. В цей момент його мама відволікала продавця та допомагала синові вчиняти злочин.

Вони викрали 1 блок запальничок, 2 пачки сигарет та 600 грн. при розміні 1000 купюри підробленої.

У коментарях користувачі пишуть, що потрібно бути пильними, коли у магазин заходять роми.