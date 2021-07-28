Сімейний бізнес: в Одесі маленький ром крав товар, поки його мама відволікала продавщицю (відео)
Колаж РБК-Україна: в Одесі роми обікрали магазин
В Одесі камери відеоспостереження зафіксували, як дитина краде товар в магазині, поки мама відволікає продавця.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Хуе**я Одесса".
Так, вчора, 27 липня, в одному із місцевих магазинів хлопчик ромської національності обікрав магазин. В цей момент його мама відволікала продавця та допомагала синові вчиняти злочин.
Вони викрали 1 блок запальничок, 2 пачки сигарет та 600 грн. при розміні 1000 купюри підробленої.
У коментарях користувачі пишуть, що потрібно бути пильними, коли у магазин заходять роми.
- Бачив їх нещодавно;
- Хлопець з привозу, я його бачив там;
- Який жах, з дитинства вчать обкрадати;
- Їх не можна пускати в магазини;
- А інша продавчиня по телефону говорить;
- Не розуміють, що при вигляді циган, потрібно пильнувати;
- Від них потрібно триматися якомога далі.
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