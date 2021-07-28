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Сімейний бізнес: в Одесі маленький ром крав товар, поки його мама відволікала продавщицю (відео)

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Одеса, Середа 28 липня 2021 15:56
Сімейний бізнес: в Одесі маленький ром крав товар, поки його мама відволікала продавщицю (відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі роми обікрали магазин
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі камери відеоспостереження зафіксували, як дитина краде товар в магазині, поки мама відволікає продавця.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Хуе**я Одесса".

Так, вчора, 27 липня, в одному із місцевих магазинів хлопчик ромської національності обікрав магазин. В цей момент його мама відволікала продавця та допомагала синові вчиняти злочин.

Вони викрали 1 блок запальничок, 2 пачки сигарет та 600 грн. при розміні 1000 купюри підробленої.

У коментарях користувачі пишуть, що потрібно бути пильними, коли у магазин заходять роми.

  • Бачив їх нещодавно;
  • Хлопець з привозу, я його бачив там;
  • Який жах, з дитинства вчать обкрадати;
  • Їх не можна пускати в магазини;
  • А інша продавчиня по телефону говорить;
  • Не розуміють, що при вигляді циган, потрібно пильнувати;
  • Від них потрібно триматися якомога далі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві розпочався сезон квартирних крадіжок.

Також у Львові серед дітей підлітків з'явився небезпечний Тікток. А саме, діти крадуть ковпачки з автомобільних коліс і хизуються ними в мережі.

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крадіжка ромы
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