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В семье Пугачевой случилось несчастье: что известно

STYLERПерсоны    28.01.2020 - 12:34
В семье Пугачевой случилось несчастье: что известно
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото: instagram.com/orbakaite_k)

У дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте проблемы со здоровьем

Семью Аллы Пугачевой постигла беда - дочь Примадонны Кристина Орбакайте сломала ногу накануне важных концертов, и спектаклей, запланированных на февраль. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

По словам артистки, во время репетиции новых постановок, она получила перелом лодыжки. Теперь Кристина Орбакайте вынуждена носить гипс, а на ногу ей нельзя наступать в течение ближайших шести недель.

Орбакайте надеется на понимание поклонников и говорит, что подводит своих фанов, отменяя концерты, впервые в жизни.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель..." - написала певица.

В семье Пугачевой случилось несчастье: что известно

Кристина Орбакайте сломала ногу (скрин: instagram.com/orbakaite_k)

Поклонники посочувствовали певице, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

"Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других!" - написала подписчица.

"Дорогая! Держись! Все будет хорошо! Поправляйся скорее!" - пожелала комментатор.

"Выздоравливайте, Кристина! Иногда жизнь нам выписывает тормоза! Может это Ваш ангел хранитель Вас оберегает! Так что отдохните!" - пишет юзер.

В семье Пугачевой случилось несчастье: что известно

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Новости Украины Алла ПугачеваКристина Орбакайте
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