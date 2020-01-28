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В сім'ї Пугачової трапилося нещастя: що відомо

STYLERПерсони    28.01.2020 - 12:34
В сім'ї Пугачової трапилося нещастя: що відомо
Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте (фото: instagram.com/orbakaite_k)

У дочки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте проблеми зі здоров'ям

Сім'ю Алли Пугачової спіткала біда - дочка Примадонни Крістіна Орбакайте зламала ногу напередодні важливих концертів і вистав, запланованих на лютий. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами артистки, під час репетиції нових постановок, вона отримала перелом щиколотки. Тепер Христина Орбакайте змушена носити гіпс, а на ногу їй не можна наступати протягом найближчих шести тижнів.

Орбакайте сподівається на розуміння шанувальників і каже, що підводить своїх фанів, скасовуючи концерти, вперше в житті.

"Так почалася моя підготовка до нових постановок для концертної програми. Перелом щиколотки. Не можна наступати на ногу мінімум 6 тижнів..." - написала співачка.

В сім'ї Пугачової трапилося нещастя: що відомо

Крістіна Орбакайте зламала ногу (скрін: instagram.com/orbakaite_k)

Шанувальники поспівчували співачці, побажавши швидкого одужання і повернення в стрій.

"Христина, нехай це буде найбільшою прикрістю і більше не буде ніяких інших!" - написала підписниця..

"Дорога! Тримайся! Все буде добре! Видужуй швидше!" - побажала коментатор.

"Видужуйте, Христино! Іноді життя нам виписує гальма! Може це Ваш ангел хоронитель Вас оберігає! Так що відпочиньте!" - пише юзер.

В сім'ї Пугачової трапилося нещастя: що відомо

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