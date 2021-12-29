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В семье легенды ФК "Динамо" случилось горе

Автор: Светлана Мащенко

Легендарный футболист "Динамо", тренер Олег Гусев потерял отца, Анатолия Алексеевича на 68-м году жизни.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Сегодня перестало биться сердце Анатолия Алексеевича Гусева - отца тренера "Динамо" Олега Гусева. Футбольный клуб выражает соболезнования Олегу Анатольевичу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой", - говорится в сообщении.

Причина смерти отца футболиста не уточняется. Руководство клуба, тренеры, игроки команды принесли искренние соболезнования семье "динамовца".

Олег Гусев был игроком "бело-синих" с 2003 по 2018 год. За это время он принял участие в 296 матчах, забил 58 голов, выиграл 13 трофеев с командой (пять чемпионатов, пять Кубков и три Суперкубка Украины).

Фото: Олег Гусев (wikipedia.org)

За сборную Украины Гусев провел 98 игр, в которых стал автором 13-ти голов в ворота противника.

Олег Гусев стал работать в тренерском штабе первой команды с приходом Мирчи Луческу. До этого он трудился в академии клуба.

Ранее мы писали про смерть знаменитого игрока киевского "Динамо" Петра Слободяна.

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ДинамоОлег Гусев