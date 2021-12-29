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У родині легенди ФК "Динамо" сталося горе

Автор: Світлана Мащенко

Легендарний футболіст "Динамо", тренер Олег Гусєв втратив батька, Анатолія Олексійовича на 68-му році життя.

Про це повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу.

"Сьогодні перестало битися серце Анатолія Олексійовича Гусєва - батька тренера "Динамо" Олега Гусєва. Футбольний клуб висловлює співчуття Олегу Анатолійовичу, його рідним і близьким у зв'язку з тяжкою втратою", - йдеться в повідомленні.

Причина смерті батька футболіста не уточнюється. Керівництво клубу, тренери, гравці команди принесли ширі співчуття родині "динамівця".

Олег Гусєв був гравцем "біло-синіх" з 2003 по 2018 рік. За цей час він взяв участь у 296 матчах, забив 58 голів, виграв 13 трофеїв з командою (п'ять чемпіонатів, п'ять кубків і три Суперкубки України).

Фото: Олег Гусєв (wikipedia.org)

За збірну України Гусєв провів 98 ігор, в яких став автором 13-ти голів у ворота противника.

Олег Гусєв став працювати в тренерському штабі першої команди з приходом Мірчі Луческу. До цього він працював в академії клубу.

Раніше ми писали про смерть знаменитого гравця київського "Динамо" Петра Слободяна.

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ДинамоОлег Гусев