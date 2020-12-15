Умер знаменитый футболист киевского "Динамо"

Петр Слободян (фото: dynamo.kiev.ua)

Умер знаменитый игрок киевского "Динамо" Петр Слободян. В 1970-х он вместе с командой завоевал Суперкубок УЕФА, был дважды чемпионом СССР.

Петр Петрович ушел из жизни на 68-м году жизни, пишет официальный сайт "Динамо" Киев. О причинах смерти не сообщается.

В составе бело-синих Слободян играл в течение пяти лет (1974-1979). За это время он провел 81 матч, забив 12 мячей.

В 1975-м Петр Слободян вместе командой завоевал Суперкубок УЕФА, одолев немецкую "Баварию" со счетом 1:0 на выезде и 2:0 дома. В 1975 и 1977 становился чемпионом СССР, а в 1976 выиграл чемпионат Европы в составе молодежной сборной (тогда спортсмену было всего 23 года).

Был Слободян и в составе сборной СССР. Он провел два знаменитых матча: в 1976 против Бразилии на знаменитом "Маракане" и против Аргентины на домашнем стадионе "Ривер Плейт" - "Монументале".

Петр Слободян в составе сборной играет против Бразилии, 1 декабря 1976 год

После завершения футбольной карьеры Слободян работал преподавателем и завкафедрой физвоспитания Национального университета имени Тараса Шевченко. Также он играл и руководил командой ветеранов "Динамо", тренировал команду премьер-лиги "Оболонь" (Киев).

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