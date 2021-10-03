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У родині Аліни Гросу сталося горе

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Неділя 03 жовтня 2021 19:42
У родині Аліни Гросу сталося горе Фото: Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Аліна Гросу розповіла своїм шанувальникам, що в її родині сталося горе. Справа в тому, що в української співачки померла бабуся Клавдія Іванівна.

Про цю неприємну подію артистка повідомила в Instagram.

"Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Каваня - так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід в моєму серці. Буду пам'ятати завжди", - написала Гросу.

Про причину смерті бабусі Аліна нічого не повідомила. Співачка також опублікувала кілька фотографій з родичкою.

У родині Аліни Гросу сталося гореУ родині Аліни Гросу сталося горе

Аліна Гросу з бабусею (фото: instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі висловили співачці свої співчуття.

  • Співчуваю;
  • Царство Небесне... сил тобі дорога;
  • Аліночка, дуже співчуваю, аж у самій серце кров'ю обливається, коли чую такі історії, сама через це пройшла;
  • Вона завжди буде поруч з тобою. В твоєму серці;
  • Співчуваю. Це дуже важко і сумно втрачати близьких.
  • Дуже правильні фото. Дуже розумію тебе. Як ніхто інший. Поділяю твій смуток і тугу. У мене теж бабуся майже маму замінила з найперших днів мого життя. Співчуваю від душі. Царство небесне і спасибі їй за те, що любила щиро тебе.

Нагадаємо, єдиний син режисера Сергія Параджанова Сурен помер у Києві у віці 62 років.

Ми також писали про те, що в США раптово помер зірка "Сексу у великому місті".

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