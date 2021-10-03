У родині Аліни Гросу сталося горе

Аліна Гросу розповіла своїм шанувальникам, що в її родині сталося горе. Справа в тому, що в української співачки померла бабуся Клавдія Іванівна.

"Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Каваня - так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід в моєму серці. Буду пам'ятати завжди", - написала Гросу.

Про причину смерті бабусі Аліна нічого не повідомила. Співачка також опублікувала кілька фотографій з родичкою.

Аліна Гросу з бабусею (фото: instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі висловили співачці свої співчуття.