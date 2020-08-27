Селяне спасли молодую украинку от пьяного полицейского-насильника

В Кировоградской области полицейский пытался изнасиловать девушку. Происшествие произошло еще в феврале 2020-го в одном из сел региона, но стало известно о нем только сейчас.

Как сообщили в прокуратуре области, помощник дежурного сектора реагирования одного из районных отделений полиции во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвозил на собственном авто местную жительницу.

Свернув с дороги, правоохранитель остановил машину, начал избивать девушку и пытался ее изнасиловать. Правда, к счастью, свой умысел до конца не довел - на крики девушки к автомобилю подбежали жители соседнего села и помешали "копу" совершить преступление.

В прокуратуре отметили, что сразу после содеянного подозреваемый был уволен из органов полиции. Теперь, если вина полицейского-насильника будет доказана полностью, то ему грозит наказание от трех до пяти лет тюрьмы.

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В результате ЧП пострадали три 23-летние девушки. Двум из них - Александре и Татьяне - хирурги ампутировали ноги. Третья - Галина Николин - сейчас в тяжелом состоянии и девушке срочно нужна помощь.

Также недавно сообщалось о том, что возле Новых Санжар дети изнасиловали 4-летнюю девочку.