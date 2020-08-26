Возле Новых Санжар дети изнасиловали 4-летнюю девочку

В Полтавской области дети изнасиловали маленькую девочку (коллаж РБК-Украина)

Малолетние 10-11 лет жестоко издевались над маленькой девочкой

Под Новыми Санжарами несколько несовершеннолетних детей подозреваются в изнасиловании четырехлетней девочки. С заявлением о таком диком преступлении в полицию Полтавской области обратилась мама пострадавшего ребенка.

Событие произошло в одном из сел Новосанжарского района.

"Мать девочки 2016 года рождения обратилась в больницу из-за совершения насилия над ее дочерью, следствием которого стало травмирования ребенка", - пишет УНН.

Врачи сразу сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители в течение короткого времени установили, что к совершению преступления могут быть причастны малолетние местные жители, которым по 10-11 лет.

"Заявление в полицию поступило вчера. Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований Новосанжарским отделом полиции. В рамках ЕРДР устанавливаются все обстоятельства этого события, и круг детей, которые могут быть причастны к этому", - прокомментировали в полиции Полтавщины интернет-изданию "Коло".

В настоящее время проводится проверка и расследуются все обстоятельства преступления, совершенного несовершеннолетними насильниками.

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