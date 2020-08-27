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ДТП с пьяным майором в Киеве: одной из курсанток срочно нужна помощь

Киев, Четверг 27 августа 2020 08:06
ДТП с пьяным майором в Киеве: одной из курсанток срочно нужна помощь
Пострадавшей от наезда пьяного водителя Галине Николин нужна помощь (фото: facebook.com/PlastUA)
Автор: Владимир Костырин

Девушка также может лишиться ноги, как и другие пострадавшие курсантки

Украинцев просят помочь курсантке, которую сбил пьяный майор Владимир Холодный на территории военного колледжа в Киеве. В жутком ДТП серьезно пострадали три 23-летние девушки. Двум из них - Александре и Татьяне - хирургам пришлось ампутировать ноги.

Третью девушку зовут Галина Николин, и она также в тяжелом состоянии. Врачи военного госпиталя пытаются спасти ей конечность.

В интернете обратились ко всем неравнодушным с просьбой оказать помощь пострадавшей и поддержку, финансовую и информационную. Об этом говорится в сообщении "Пласт" в Facebook.

Сообщается, что Галина ранее входила в организацию пластунов. Она - воспитательница кружка "Валькирии", ответственная за финансы и мероприятия во Львовском Округе.

"У Гали разбитые кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия средней степени. На данный момент врачи рассматривают возможную потребность ампутации конечности", - пишут в "Пласте".

Также в публикации указаны реквизиты для сбора средств:

  • 4441 1144 4654 7406 Монобанк
  • 4149 4390 0273 4014 ПриватБанк

Получатель: Галина Николин

Ранее военные рассказали о майоре Владимире Холодном, который пьяным задавил курсанток в Киеве.

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