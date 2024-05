Селін Діон зізналася, що мало не померла в боротьбі з рідкісним захворюванням

Селін мало не втратила життя через свою невиліковну хворобу. Зараз 56-річна співачка почувається набагато краще, але їй полегшало зовсім недавно.

"У Селін діагностували страшну хворобу, і вона задавалася питанням, чи переживе таке випробування. Це був страшний час. Вона була буквально при смерті", - поділилася журналіст Хода Кот.

