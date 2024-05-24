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Селін Діон зізналася, що мало не померла в боротьбі з рідкісним захворюванням

П'ятниця 24 травня 2024 17:35
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Селін Діон зізналася, що мало не померла в боротьбі з рідкісним захворюванням Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Селін Діон зі сльозами на очах розповіла про захворювання, що змінило її життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на анонс нового епізоду шоу "Today With Hoda & Jenna".

Деталі

Селін мало не втратила життя через свою невиліковну хворобу. Зараз 56-річна співачка почувається набагато краще, але їй полегшало зовсім недавно.

"У Селін діагностували страшну хворобу, і вона задавалася питанням, чи переживе таке випробування. Це був страшний час. Вона була буквально при смерті", - поділилася журналіст Хода Кот.

Співачка дуже сумує за глядачами, але запевняє, що зробить все, аби покращити свій стан.

Про це вона розповіла у трейлері документального фільму, представленому в четвер, 23 травня.

"Я старанно працюю щодня. Але я повинна визнати, що це була боротьба. І я так сумую за глядачами. Якщо я не зможу бігати, я буду ходити. Якщо я не зможу йти, я буду повзати. Але я не зупинюся", - сказала зірка і пообіцяла, що повернеться на сцену.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року артистка повідомила, що в неї діагностували синдром "м'язової скутості".

Це рідкісне неврологічне захворювання, яке може спричиняти виснажливі м'язові спазми та вражати центральну нервову систему, зокрема, головний і спинний мозок.

Нещодавно Селін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесії.

Також ми розповідали, що Віктору Павліку зробили операцію.

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