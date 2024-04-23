ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Селін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесії

Вівторок 23 квітня 2024 16:49
UA EN RU
Селін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесії Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)
Автор: Юлія Любченко

Селін Діон після довгої відсутності в інформаційному просторі, яскраво повернулась до публіки за допомогою нової фотосесії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільні дописи Діон та французького Vogue в Instagram.

Селін Діон показалась у новій фотосесії

Селін стала головною героїнею травневого номера французького Vogue. Жінка прикрасила обкладинку журналу та знялася у розкішній та дуже відвертій фотосесії, автором цих шедевральних кадрів стала Касс Берд.

Відома та навіть легендарна співачка показала фото у сукні з пишним коміром від бренду TAG, колготках від Calzedonia та доповнила образ каблучкою від Van Cleef & Arpels.

Далі Діон постала перед об’єктивом в довгому пальті з вовни мериноса. Її яскравий образ доповнили туфлі з лакованої шкіри від бренду ALAÏA та досить масивний браслет від Pyramine.

Але найбільшу увагу пригорнули фото, де Селін Діон постала майже без одягу. Вона приміряла сорочку з бавовни на голе тіло та трикотажну міні-спідницю від Balenciaga.

Селін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесіїСелін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесіїСелін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесіїСелін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесіїСелін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесії

Селін Діон у новій фотосесії (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для мене велика честь взяти участь у фотосесії для Vogue France. Я дуже пишаюся тим, що у 55 років мене попросили розкрити свою красу. А що таке краса? Краса - це ти, це я, це те, що всередині, це наші мрії. Сьогодні я жінка, яка відчуває себе сильною і позитивною", - каже Діон.

Нагадаємо, що минулого грудня Діон повідомила, що у неї діагностували синдром м’язової скутості. Попри це, співачка не втрачає надії що їй все ж таки вдасться вилікуватися та продовжити свою співочу кар’єру. А також про Селін Діон знімуть документальний фільм.

Раніше ми розповідали, що Селін Діон зніме фільм про свою хворобу.

Також читайте, як Аніта Луценко разом з відомим актором-зоозахисником озвучила мультфільм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Співачка Зірки
NEWS
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)