Селин Дион призналась, что чуть не умерла в борьбе с редким заболеванием

Селин чуть не потеряла жизнь из-за своей неизлечимой болезни. Сейчас 56-летняя певица чувствует себя намного лучше, но ей полегчало совсем недавно.

"У Селин диагностировали страшную болезнь, и она задавалась вопросом, переживет ли такое испытание. Это было страшное время. Она была буквально при смерти", - поделилась журналист Хода Кот.

she almost… died at some point.. pic.twitter.com/LIl8VrOc2y — celinedionca (@celinedionca_) May 23, 2024