У виконавиці пісні з "Титаніка" діагностували невиліковну хворобу

Співачка Селін Діон, відома своїм виконанням пісні з "Титаніка", заявила про скасування туру Європою через симптоми так званого "синдрому ригідної людини".

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Що сказала Селін Діон про недугу?

Навесні 2023 року співачка повинна була їхати в тур Європою, проте зараз він перенесений на 2024 рік. Аналогічно сталося із літніми шоу наступного року. Усе через захворювання центральної нервової системи.

У своєму Instagram співачка записала звернення до фанатів, де все детально розповіла.

"Як ви знаєте, я завжди була відкритою книгою. Раніше я не була готова це сказати, але зараз готова. Довгий час я намагаюсь впоратися з проблемами зі здоров'ям. І для мене справді важко натрапляти на труднощі та розповідати, через що я пройшла. Мені боляче повідомити, що я не зможу вийти на сцену в лютому", - зізналася Селін.

Вона також розповіла про хворобу, яка її вразила.

"У мене діагностували неврологічне захворювання, яке вражає одну людину на мільйон. Саме це викликало спазми, що в мене були. На жаль, ці спазми негативно впливають на моє щоденне життя", - із важкістю каже виконавиця.

Проте вже найближчим часом вона сподівається піти на поправку та знову вийти на сцену, а зараз у фокусі її уваги - лікування та одужання.

Селін Діон невиліковно хвора (фото: instagram.com/celinedion)

Що таке синдром ригідної людини?

Синдром ригідної людини - це захворювання центральної нервової системи, що характеризується прогресивною ригідністю і болючими м'язовими спазмами

Симптоми СРЛ такі:

поступовий початок болючості та напруження м'язів

поява труднощів при ходьбі та інших складних рухах

патологічний вигин попереку

відсутність реакції тіла на зовнішні подразники

відсутність інших неврологічних симптомів

Наразі достеменно невідомо, що спричиняє захворювання. Відповідно й релевантного лікування не існує. Єдине, що можуть зробити сучасні лікарі, це медикаментозно поленшувати симптоми пацієнта.