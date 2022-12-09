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У виконавиці пісні з "Титаніка" діагностували невиліковну хворобу

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П'ятниця 09 грудня 2022 12:17
У виконавиці пісні з "Титаніка" діагностували невиліковну хворобу Співачка Селін Діон невиліковно хвора (фото: instagram.com/celinedion)
Автор: Юлія Гаюк

Співачка Селін Діон, відома своїм виконанням пісні з "Титаніка", заявила про скасування туру Європою через симптоми так званого "синдрому ригідної людини".

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Що сказала Селін Діон про недугу?

Навесні 2023 року співачка повинна була їхати в тур Європою, проте зараз він перенесений на 2024 рік. Аналогічно сталося із літніми шоу наступного року. Усе через захворювання центральної нервової системи.

У своєму Instagram співачка записала звернення до фанатів, де все детально розповіла.

"Як ви знаєте, я завжди була відкритою книгою. Раніше я не була готова це сказати, але зараз готова. Довгий час я намагаюсь впоратися з проблемами зі здоров'ям. І для мене справді важко натрапляти на труднощі та розповідати, через що я пройшла. Мені боляче повідомити, що я не зможу вийти на сцену в лютому", - зізналася Селін.

Вона також розповіла про хворобу, яка її вразила.

"У мене діагностували неврологічне захворювання, яке вражає одну людину на мільйон. Саме це викликало спазми, що в мене були. На жаль, ці спазми негативно впливають на моє щоденне життя", - із важкістю каже виконавиця.

Проте вже найближчим часом вона сподівається піти на поправку та знову вийти на сцену, а зараз у фокусі її уваги - лікування та одужання.

У виконавиці пісні з &quot;Титаніка&quot; діагностували невиліковну хворобу

Селін Діон невиліковно хвора (фото: instagram.com/celinedion)

Що таке синдром ригідної людини?

Синдром ригідної людини - це захворювання центральної нервової системи, що характеризується прогресивною ригідністю і болючими м'язовими спазмами

Симптоми СРЛ такі:

  • поступовий початок болючості та напруження м'язів
  • поява труднощів при ходьбі та інших складних рухах
  • патологічний вигин попереку
  • відсутність реакції тіла на зовнішні подразники
  • відсутність інших неврологічних симптомів

Наразі достеменно невідомо, що спричиняє захворювання. Відповідно й релевантного лікування не існує. Єдине, що можуть зробити сучасні лікарі, це медикаментозно поленшувати симптоми пацієнта.

Раніше ми розповідали, чому тяжкохвора акторка Тишкевич вимушена покинути свій будинок.

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