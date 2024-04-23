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Селин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессии

Вторник 23 апреля 2024 16:49
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Селин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессии Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)
Автор: Юлия Любченко

После долгого отсутствия в информационном пространстве Селин Дион ярко вернулась к публике с помощью новой фотосессии.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на общие сообщения Дион и французского Vogue в Instagram.

Селин Дион показалась в новой фотосессии

Селин стала главной героиней майского номера французского Vogue. Женщина украсила обложку журнала и снялась в роскошной и откровенной фотосессии, автором этих шедевральных кадров стала Касс Берд.

Известная и даже легендарная певица показала фото в платье с пышным воротником от бренда TAG, колготках от Calzedonia и дополнила образ кольцом от Van Cleef & Arpels.

Далее Дион предстала перед объективом в длинном пальто из шерсти мериноса. Ее яркий образ дополнили туфли из лакированной кожи от бренда ALAÏA и массивный браслет от Pyramine.

Но самое большое внимание привлекли фото, где Селин Дион предстала почти без одежды. Она примеряла рубашку из хлопка на голое тело и трикотажную мини-юбку от Balenciaga.

Селин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессииСелин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессииСелин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессииСелин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессииСелин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессии

Селин Дион в новой фотосессии (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для меня большая честь принять участие в фотосессии для Vogue France. Я очень горжусь тем, что в 55 лет меня попросили раскрыть свою красоту. А что такое красота? Красота - это ты, это я, это то, что внутри, это наши мечты . Сегодня я женщина, которая чувствует себя сильной и положительной", - говорит Дион.

Напомним, что в декабре прошлого года Дион сообщила, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Несмотря на это, певица не теряет надежды, что ей все же удастся вылечиться и продолжить свою певческую карьеру. А также о Селине Дион снимут документальный фильм.

Раньше мы рассказывали, что Селин Дион снимет фильм о своей болезни.

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