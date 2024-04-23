Селин Дион показала соблазнительные кадры по новой фотосессии

После долгого отсутствия в информационном пространстве Селин Дион ярко вернулась к публике с помощью новой фотосессии.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на общие сообщения Дион и французского Vogue в Instagram.

Селин Дион показалась в новой фотосессии

Селин стала главной героиней майского номера французского Vogue. Женщина украсила обложку журнала и снялась в роскошной и откровенной фотосессии, автором этих шедевральных кадров стала Касс Берд.

Известная и даже легендарная певица показала фото в платье с пышным воротником от бренда TAG, колготках от Calzedonia и дополнила образ кольцом от Van Cleef & Arpels.

Далее Дион предстала перед объективом в длинном пальто из шерсти мериноса. Ее яркий образ дополнили туфли из лакированной кожи от бренда ALAÏA и массивный браслет от Pyramine.

Но самое большое внимание привлекли фото, где Селин Дион предстала почти без одежды. Она примеряла рубашку из хлопка на голое тело и трикотажную мини-юбку от Balenciaga.

Селин Дион в новой фотосессии (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для меня большая честь принять участие в фотосессии для Vogue France. Я очень горжусь тем, что в 55 лет меня попросили раскрыть свою красоту. А что такое красота? Красота - это ты, это я, это то, что внутри, это наши мечты . Сегодня я женщина, которая чувствует себя сильной и положительной", - говорит Дион.

Напомним, что в декабре прошлого года Дион сообщила, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Несмотря на это, певица не теряет надежды, что ей все же удастся вылечиться и продолжить свою певческую карьеру. А также о Селине Дион снимут документальный фильм.