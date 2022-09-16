Секреты приготовления идеальных голубцов: какие ошибки приводят к тому, что они разваливаются

Приготовить идеальные голубцы - сложное дело, за которое берутся только опытные кулинары. И хотя рецептов приготовления голубцов в украинской кухне много, есть важные секреты, которые делают это блюдо идеально вкусным.

Какие ошибки мы допускаем при приготовлении голубцов и это приводит к тому, что они разваливаются - читайте ниже.

Самые частые жалобы при приготовлении голубцов - это невкусный соус, твердая капуста, голубцы развариваются, разваливаются или блюдо приобретает неаппетитный вид.

Чтобы всего этого не произошло, нужно придерживаться нескольких важных правил - правильно подготовить ингредиенты, сделать вкусный фарш и готовить блюдо строго по технологии.

Капуста для голубцов

Кочан капусты на голубцы не должен быть очень плотным. Самая лучшая капуста - молодая, так как ее листочки нежные, мягкие и сочные. При выборе старой капусты, обратите внимание на кочерыжку. Она не должна быть крупной.

Капусту нужно опустить в кипяток и варить 10 минут. Потом дать остыть и разобрать на листочки. А после - внимательно осмотрите листья и срежьте все толстые волокна, грубые прожилки. Иначе часть голубцов будет твердыми.

Фарш для голубцов

Начинку для голубцов выбирают индивидуально. В классическом варианте - мясной фарш с рисом или гречкой. Сейчас часто можно встретить голубцы с вегетарианским фаршем, со смесью любых круп и овощей и даже из нескольких сортов мяса.

Но есть несколько секретов. Добавьте в ваш фарш немного свежей зелени и овощей. Также можно добавить пару ложек сметаны и сыр, натертый на терке. Это сделает ваши голубцы ароматными и сочными.

Еще один фокус, который часто применяют при приготовлении фарша для чебуреков. Но он подойдет и для голубцов. Когда вы замесили фарш, вы сразу видите - он сухой или сочный. Если сухой, добавьте пару ложек мясного бульона или обычной теплой воды.

Крупа для начинки должна быть отварена до полуготовности. Иначе при тушении она потеряет все свои вкусовые качества. И старайтесь брать 1 часть крупы на 3 части мяса - так будет значительно вкуснее.

Формирование голубца

Возьмите листочек в руки и посмотрите, какой стороной он крепился к кочерыжке. Все листья имеют форму ковшика. И это нужно использовать - кладите начинку внутрь этого ковшика, у самого основания. Потом загните по бокам и начинайте закручивать.

У вас должны получиться конвертики, из которых ничего выпадать не будет. А при тушении они не развалятся и не потеряют форму.

Старайтесь, чтобы все ваши голубцы были приблизительно одного размера, так как маленькие голубцы будут готовы значительно быстрее крупных и это отразится на их вкусе.

Тушим голубцы

Голубцы можно готовить в кастрюле на огне, в духовке, в мультиварке и так далее - тут дело вкуса. При любом варианте вам понадобится соус. Обычно кулинары используют сливочно-грибной соус или томатно-сливочный соус.

Как вариант - возьмите луковицу и одну морковь. Мелко нарежьте и обжарьте 3-5 минут в сливочном масле. Потом добавьте туда 2-3 ложки сметаны и столько же томатной пасты или аджики. Еще понадобится соль, специи и черный перец - по вкусу.

В этот соус поместите голубцы и тушите до готовности. При подаче на стол голубцы можно посыпать зеленью и добавить сметану.