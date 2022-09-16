Секрети приготування ідеальних голубців: які помилки призводять до того, що вони розвалюються

Приготувати ідеальні голубці – складна справа, за яку беруться лише досвідчені кулінари. І хоча рецептів приготування голубців в українській кухні багато, є важливі секрети, які роблять цю страву ідеально смачною.

Яких помилок ми припускаємося при приготуванні голубців і це призводить до того, що вони розвалюються - читайте нижче.

Найчастіші скарги при приготуванні голубців - це несмачний соус, тверда капуста, голубці розварюються, розвалюються або страва набуває неапетитного вигляду.

Щоб цього не сталося, потрібно дотримуватися кількох важливих правил - правильно підготувати інгредієнти, зробити смачний фарш і готувати страву строго за технологією.

Капуста для голубців

Качан капусти на голубці не повинен бути дуже щільним. Найкраща капуста - молода, тому що її листочки ніжні, м'які та соковиті. При виборі старої капусти, зверніть увагу на качан. Він не повинен бути великим.

Капусту потрібно опустити в окріп і варити 10 хвилин. Потім дати охолонути та розібрати на листочки. А після - уважно огляньте листя і зріжте всі товсті волокна, грубі прожилки. Інакше частина голубців буде жорсткими.

Фарш для голубців

Начинку для голубців вибирають індивідуально. У класичному варіанті - м'ясний фарш із рисом або гречкою. Зараз часто можна зустріти голубці з вегетаріанським фаршем, із сумішшю будь-яких круп та овочів і навіть із кількох сортів м'яса.

Але є кілька секретів. Додайте у ваш фарш трохи свіжої зелені та овочів. Також можна додати пару ложок сметани та сир, натертий на тертці. Це зробить ваші голубці ароматними та соковитими.

Ще один фокус, який часто застосовують для приготування фаршу для чебуреків. Але він підійде й для голубців. Коли ви замісили фарш, ви відразу бачите - він сухий чи соковитий. Якщо сухий, додайте пару ложок м'ясного бульйону або звичайної теплої води.

Крупа для начинки має бути відварена до напівготовності. Інакше при тушкуванні вона втратить усі свої смакові якості. І намагайтеся брати 1 частину крупи на 3 частини м'яса – так буде значно смачніше.

Формування голубця

Візьміть листочок у руки та подивіться, якою стороною він кріпився до качану. Все листя має форму ковшика. І це потрібно використовувати - кладіть начинку всередину цього ковшика, біля самої основи. Потім загніть з обох боків і починайте закручувати.

У вас повинні вийти конвертики, з яких нічого не випадатиме. А при тушкуванні вони не розваляться і не втратять форму.

Намагайтеся, щоб усі ваші голубці були приблизно одного розміру, тому що маленькі голубці будуть готові значно швидше за великі й це відіб'ється на їх смаку.

Тушимо голубці

Голубці можна готувати в каструлі на вогні, в духовці, мультиварці й так далі - тут справа смаку. За будь-якого варіанта вам знадобиться соус. Зазвичай кулінари використовують вершково-грибний соус або томатно-вершковий соус.

Як варіант - візьміть цибулину та одну моркву. Дрібно наріжте та обсмажте 3-5 хвилин у вершковому маслі. Потім додайте туди 2-3 ложки сметани та стільки ж томатної пасти чи аджики. Ще знадобиться сіль, спеції та чорний перець – на смак.

У цей соус помістіть голубці та тушкуйте до готовності. Під час подачі на стіл голубці можна посипати зеленню і додати сметану.