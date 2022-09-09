Секреты долголетия королевы Елизаветы II: как ей удалось дожить до 96 лет

Королева много отдыхала

Ежегодно королева Елизавета брала отпуск и отправлялась в замок Балморал в Шотландии. Там она много гуляла на свежем воздухе, расслаблялась и отдыхала. В Шотландии королева порой проводила большую часть лета и начало осени.

Весну королева проводила в Беркшире - Виндзорском замке с огромным парком. Там Елизавета отмечала Пасху и много времени проводила на свежем воздухе.

Забота о собаках

О королевских корги ходят уже практически легенды и за всю жизнь у Елизаветы было более 30 псов. Это были не только корги, но еще дорги (помесь таксы и корги) и кокер-спаниели.

Собаки были одним из главных источников радости и удовольствия королевы. Елизавета выгуливала своих собак самостоятельно практически до конца 2021 года. Позже - проблемы с мобильностью не позволяли ей делать это так часто, как хотелось.

Но Елизавета II называла своих собак - отличной поддержкой.

Кстати, королева практиковала во время прогулок отличную кардионагрузку - быструю ходьбу. Именно это упражнение помогало ей сохранить отличную физическую форму до глубокой старости.

Фото: Королева Елизавета на прогулке с собаками (Getty Images)

Езда верхом

В это сложно поверить, но королева Елизавета II ездила верхом на лошадях почти до своего 95-летия. Часто ее можно было увидеть на лошади на территории Виндзорского замка.

Как утверждают источники из окружения королевы, она была безумно разочарована тем, что ей пришлось отказаться от верховой езды.

Медицинское обслуживание

Без пристального внимания и ухода лучших медиков страны конечно же не обошлось. Королева действительно имела медицинское обслуживание мирового класса, и врачи пристально следили за ее здоровьем.

Благодаря врачам королева очень редко болела и как утверждают в Букингемском дворце - была послушной пациенткой.

Говорят, что во все путешествия королева с собой всегда брала пакет с собственной кровью. На случай чрезвычайной ситуации. Ее всегда сопровождал профессиональный врач, у которого была сумка с мобильным дефрибрилятором и огромной аптечкой - на все случаи жизни.

Фото: Королева Елизавета до 95 лет ездила верхом (Getty Images)

Счастливый брак

Королева Елизавета и принц Филипп прожили в браке 73 года. Принц Филипп был очень предан своей супруге и во всем ее поддерживал. А по мнению психологов и ученых, крепкий и долгий брак значительно снижает риск развития деменции, увеличивает продолжительность жизни.

Простое питание

Бывший королевский шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди рассказывал, что у королевы четыре приема пищи в день - завтрак, обед, полдник и ужин.

Елизавета II отдавала предпочтение простым и обычным блюдам - рыба или овощи на гриле, куриный салат. И кстати, королева не особо жаловала чеснок и острые специи. Не любила она также фастфуд, в ее меню были только хорошо прожаренные стейки из говядины, и во дворце не сильно жаловали морепродукты.

В ее меню практически не было яиц, а утро она начинала с чашки горячего чая с молоком, без сахара.

Макгрейди признался, что за 15 лет своей работы во дворце, никогда не готовил королеве блюда с макаронами и рисом.

Фото: Королева Елизавета называла своих корги лучшей поддержкой (Getty Images)

Умеренные излишества

Королева Елизавета II была неравнодушная к джину, шампанскому и Дюбонне (французский аперитив на основе крепленого вина). Также она любила сладкое и особенно - шоколад. Но различные удовольствия она позволяла себе умеренно - не более одного десерта или бокала.

Кстати, раз в неделю королева позволяла себе и вредную пищу - по пятницам ей готовили рыбу с жареным картофелем.

Не думала о плохом

Как утверждают в Women and Home, королева не считала полезным выплескивать негативные эмоции и анализировать неудачи. Также она не любила размышлять о прошлом. Со своим бесконечным списком обязанностей и огромной ответственностью Елизавета II справлялась с помощью простой формулы:

"Каким бы удивительным или нудным не был опыт, я получаю от него удовольствие", - говорила она.

То есть, королева практически во всех жизненных событиях и ситуациях искала что-то позитивное и выгодное для себя.

Чувство долга

Королеву Елизавету II все знали, как целеустремленного человека. Это качество, а также чувство долга ей позволяли долгое время оставаться очень активной. Психологи утверждают, что цель, хобби или сильные увлечения, способны продлить человеку жизнь и позволяют находить энергию и активность.