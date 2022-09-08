Знаменитые цитаты Елизаветы II: эти остроумные высказывания королевы актуальны всегда

Королева Елизавета II была на троне Великобритании 69 лет до самой своей смерти 8 сентября 2022 года. Монарх вошла в историю как самый долгоправящий глава государства во всем мире. Королева была известна своими остроумными высказываниями и яркими глубокими цитатами.

Какие высказывания Елизаветы II о жизни, королевских обязанностях, семье, мечтах восхищали людей своей проникновенностью, честностью и иронией и мудростью - читайте в материале ниже.

Знаменитые цитаты королевы Елизаветы II "Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще решительнее бороться за лучшее будущее", - слова королевы о стойкости .

. "Не нужно воспринимать себя слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость", - так говорила монарх о мудрости. Королева Великобритании Елизавета II (фото: Getty Images) "Я не знаю единой формулы успеха, но с годами я поняла, что некоторые атрибуты лидерства являются универсальными и нужно объединять свои усилия, таланты и вдохновения", - такие были слова королевы об успехе .

. "Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных", - высказывалась Елизавета II о мире. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Елизавета II поддерживала народ Украины: слова и поступки королевы Елизавета II несколько месяцев назад в очередной раз продемонстрировала свою поддержку Украины (фото: Getty Images) "Следует помнить, что чаще всего именно малые шаги, а не гигантские прыжки приводят к продолжительным изменениям", - вот что говорила монарх о стратегии .

. "Нам всем нужно установить правильный баланс между действиями и размышлениями. С таким множеством отвлекающих факторов легко забыть о том, что надо сделать паузу и все обдумать", - слова королевы о внутреннем равновесии .

. "Хотя мы способны на большие добрые поступки, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя - от нашего легкомыслия или жадности", - высказывалась Елизавета II о человеческой природе. Елизавета II (фото: Getty Images) "В нашей семье импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения. Как и во всех нормальных семьях", - так говорила Елизавета II о королевской семье .

. "Мне просто больно постоянно улыбаться. Почему от женщин ждут, что они все время должны быть радостными? Если мужчина выглядит серьезным, все автоматически считают, что он серьезный человек, а не несчастный", - цитата монарха о чувствах .

. "Дети ужасно своенравны - рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире", - высказывание Елизаветы II о детях. Архивное фото королевы Елизаветы II за чаепитием (Getty Images) "Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, независимо от того, будет она долгой или короткой, будет посвящена службе вам и большой имперской семье, к которой мы все принадлежим", - высказывание Елизаветы II о королевской службе .

. "Грусть - это цена, которую мы платим за любовь", - так королева говорила о любви .

. "Мир не является самым приятным из мест. В конце концов родители покинут вас, и никто не станет вас защищать просто потому, что вы - это вы. Нужно учиться самим отстаивать свои принципы", - слова монарха о характере. Елизавета II села на британский престол в 1953 году (фото: Getty Images) ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Появилось последнее фото Елизаветы II. На нем королева улыбается "То, что я говорю вам сейчас, как ваша королева и как бабушка, я говорю от всего сердца… Никто из тех, кто знал Диану, никогда не забудет ее. Миллионы других, которые никогда не встречались с ней, но чувствовали, что знают ее, будут помнить ее. Я, например, считаю, что из ее жизни и необычайной и трогательной реакции на ее смерть можно извлечь уроки. Я разделяю вашу решимость хранить ее память", - слова Елизаветы II о принцессе Диане .

. "Каждый является нашим соседом, независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи", - так говорила королева о человечности .

. "Все говорят, что футбол - сложный бизнес, в котором трудно преуспеть. Но не надо забывать, что это еще и замечательная игра", - отмечала монарх, говоря о футболе. Архивное фото Елизаветы II (Getty Images) Напомним, на момент смерти Елизавета II была монархом 15 государств (Королевств Содружества): Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Белиз, Великобритания, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка. Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года (фото: Getty Images)