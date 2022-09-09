Секрети довголіття королеви Єлизавети II: як їй вдалося дожити до 96 років

Королева багато відпочивала

Щорічно королева Єлизавета брала відпустку і відправлялася в замок Балморал в Шотландії. Там вона багато гуляла на свіжому повітрі, розслаблялася і відпочивала. У Шотландії королева часом проводила більшу частину літа і початок осені.

Весну королева проводила в Беркширі - Віндзорському замку з величезним парком. Там Єлизавета відзначала Великдень і багато часу проводила на свіжому повітрі.

Турбота про собак

Про королівських коргі ходять вже практично легенди й за все життя у Єлизавети було понад 30 псів. Це були не тільки коргі, але ще доргі (помісь таксі та коргі) і кокер-спанієлі.

Собаки були одним з головних джерел радості та задоволення королеви. Єлизавета вигулювала своїх собак самостійно практично до кінця 2021 року. Пізніше - проблеми з мобільністю не дозволяли їй робити це так часто, як хотілося.

Але Єлизавета II називала своїх собак - відмінною підтримкою.

До речі, королева практикувала під час прогулянок відмінне кардіонавантаження - швидку ходьбу. Саме ця вправа допомагала їй зберегти відмінну фізичну форму до глибокої старості.

Фото: Королева Єлизавета на прогулянці з собаками (Getty Images)

Їзда верхи

У це складно повірити, але королева Єлизавета II їздила верхи на конях майже до свого 95-річчя. Часто її можна було побачити на коні на території Віндзорського замку.

Як стверджують джерела з оточення королеви, вона була шалено розчарована тим, що їй довелося відмовитися від верхової їзди.

Медичне обслуговування

Без пильної уваги та догляду кращих медиків країни звичайно ж не обійшлося. Королева дійсно мала медичне обслуговування світового класу, і лікарі пильно стежили за її здоров'ям.

Завдяки лікарям королева дуже рідко хворіла і як стверджують в Букінгемському палаці - була слухняною пацієнткою.

Кажуть, що в усі подорожі королева з собою завжди брала пакет з власною кров'ю. На випадок надзвичайної ситуації. Її завжди супроводжував професійний лікар, у якого була сумка з мобільним дефібрилятором і величезною аптечкою - на всі випадки життя.

Фото: Королева Єлизавета до 95 років їздила верхи (Getty Images)

Щасливий шлюб

Королева Єлизавета і принц Філіп прожили в шлюбі 73 роки. Принц Філіп був дуже відданий своїй дружині та в усьому її підтримував. А на думку психологів і вчених, міцний і довгий шлюб значно знижує ризик розвитку деменції, збільшує тривалість життя.

Просте харчування

Колишній королівський шеф - кухар Букінгемського палацу Даррен Макгрейді розповідав, що у королеви чотири прийоми їжі в день - сніданок, обід, полуденок і вечеря.

Єлизавета II віддавала перевагу простим і звичайним стравам - риба або овочі на грилі, курячий салат. І до речі, королева не особливо шанувала часник і гострі спеції. Не любила вона також фастфуд, в її меню були тільки добре просмажені стейки з яловичини, і в палаці не сильно шанували морепродукти.

В її меню практично не було яєць, а ранок вона починала з чашки гарячого чаю з молоком, без цукру.

Макгрейді зізнався, що за 15 років своєї роботи в палаці, ніколи не готував королеві страви з макаронами та рисом.

Фото: Королева Єлизавета називала своїх коргі найкращою підтримкою (Getty Images)

Помірні надмірності

Королева Єлизавета II була небайдужа до джину, шампанського і Дюбонні (французький аперитив на основі кріпленого вина). Також вона любила солодке та особливо - шоколад. Але різні задоволення вона дозволяла собі помірно - не більше одного десерту або келиха.

До речі, раз на тиждень королева дозволяла собі й шкідливу їжу - у п'ятницю їй готували рибу зі смаженою картоплею.

Не думала про погане

Як стверджують в Women and Home, королева не вважала корисним вихлюпувати негативні емоції та аналізувати невдачі. Також вона не любила міркувати про минуле. Зі своїм нескінченним списком обов'язків і величезною відповідальністю Єлизавета II справлялася за допомогою простої формули:

"Яким би дивним або нудним не був досвід, я отримую від нього задоволення", - говорила вона.

Тобто, королева практично у всіх життєвих подіях і ситуаціях шукала щось позитивне і вигідне для себе.

Почуття обов'язку

Королеву Єлизавету II всі знали, як цілеспрямовану людину. Ця якість, а також почуття обов'язку їй дозволяли залишатися довгий час дуже активною. Психологи стверджують, що мета, хобі або сильні захоплення, здатні продовжити людині життя і дозволяють знаходити енергію та активність.