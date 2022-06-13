Эти секретные вещи женщины никогда не рассказывают мужчинам

Как пишут психологи на сайте советов Quora женщины не расскажут мужчинам о таком:

В отличие от мужчин, нами не управляет внешний вид. Чаще всего мы решаем, привлекает ли нас мужчина из-за того, как этот мужчина вызывает у нас чувства.

Наше сердце прыгает каждый раз, когда мы видим ваше имя в уведомлении о нашей публикации (лайк, комментарий).

Не все время мы любим зависеть от вас. Иногда нам нравится поддерживать вас как финансово, так и морально.

Мы чувствуем себя особенными, когда вы вспоминаете мелкие подробности о нас.

Нам нравится, когда вы открываетесь нам, когда рассказываете про свои страхи, свои худшие проблемы, своего внутреннего демона. Это заставляет нас чувствовать, что мы действительно важны для вас.

Мы собственнические от природы. Мы очень ревнуем, когда видим, как вы разговариваете с другими девушками.

Мы знаем, как мы выглядим, но мы все равно спрашиваем об этом у вас, потому что нам нравится, когда вы цените нашу красоту.

Ваш глубокий мужской голос, как музыка в наших ушах. А звук вашего смеха растапливает наше сердце.

Мы не откажемся от мужчины, которого любим. Но как только мы поставим точку, что бы вы ни делали, мы никогда не вернемся.

Мы так же смотрим на других парней, как и вы - на других девушек.

Нам нравится, если вы рассказываете о нас своим родителям и друзьям. Это много значит.

Нам нравится, когда вы объясняете нашу важность в вашей жизни.

Наше либидо вызвано нашими эмоциями, а не тем, что мы видим. Поэтому отбросьте свои надежды на то, что женщин возбуждает только ваш пресс. Наполните наши эмоции, и все остальное придет само собой.

Мы тайно ждем, когда вы первыми напишете нам.

Старомодные жесты никогда не стареют для нас. Откройте дверь, вытяните стул - мужчины, не дайте умереть рыцарству.

Ни одна женщина не хочет быть со слабым мужчиной. Но порой мы любим доминирование.

Когда мы говорим "Я тебя люблю", мы именно это имеем в виду.